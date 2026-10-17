A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 RCDE Stadium

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Comment regarder Espanyol Barcelone contre Atlético Madrid avec un VPN

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Espanyol Barcelone vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Espanyol Barcelone et Atlético Madrid débutera à 17 oct. 2026, 14:00.

Du côté de l'Espanyol, Manolo Gonzalez devra composer sans plusieurs éléments. Kike Garcia, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel et Marko Dmitrovic sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Angel Fortuno dans les buts, avec une défense composée d'Omar El Hilali, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel et Leandro Cabrera, tandis que Bryan Zaragoza, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Javi Hernandez et Roberto Fernandez se partageraient les postes offensifs et médians.

Diego Simeone ne signale aucun blessé ni suspendu dans son groupe. L'Atlético devrait s'articuler autour de Jan Oblak dans les buts, avec Cristian Romero, Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo et Robin Le Normand en défense. Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Koke et Pablo Barrios animeront le milieu, avec Jonathan David en pointe.

L'Espanyol affiche un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties en LaLiga. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 face à Malaga, après une défaite 1-3 contre Elche. Sur ces cinq rencontres, les Barcelonais ont inscrit six buts et en ont concédé neuf, une statistique défensive préoccupante.

L'Atlético Madrid, en revanche, présente un parcours sans faille avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après le succès 2-0 en Ligue des Champions contre Manchester United, les Colchoneros avaient battu le Real Madrid 2-1 en championnat et écrasé Osasuna 4-0. Sur leurs cinq derniers matches, ils ont marqué dix buts et n'en ont concédé qu'un seul.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte à février 2026 en LaLiga, avec une victoire de l'Atlético Madrid 4-2 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le bilan est partagé : l'Atlético s'impose deux fois, l'Espanyol une fois, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont inscrit au total dix-sept buts sur ces cinq duels, dont un 3-3 spectaculaire à Barcelone en mai 2023.

En LaLiga, l'Atlético Madrid occupe la deuxième place, ce qui signifie qu'un succès ce soir maintiendrait la pression sur le leader et consoliderait leur position dans la course au titre. L'Espanyol, douzième, a besoin de points pour s'éloigner de la zone dangereuse et retrouver de la sérénité au classement.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.