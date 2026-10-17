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Espanyol Barcelone vs Atlético Madrid: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Espanyol Barcelone vs Atlético Madrid
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Comment regarder le match de LaLiga entre Espanyol Barcelone et Atlético Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de LaLiga entre l'Espanyol et l'Atlético Madrid est diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Vérifiez votre offre d'abonnement pour accéder au streaming live.

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Comment regarder Espanyol Barcelone contre Atlético Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Espanyol Barcelone vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

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LaLiga - Journée 9
RCDE Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Espanyol Barcelone et Atlético Madrid débutera à 17 oct. 2026, 14:00.

Espanyol Barcelone vs Atlético Madrid Équipes probables

4-2-3-1
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. FortunoA. FortunoO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraB. ZaragozaB. ZaragozaE. ExpositoE. ExpositoT. DolanT. DolanP. LozanoP. LozanoJ. HernandezJ. HernandezR. FernandezR. FernandezJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoR. Le NormandR. Le NormandM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaJ. DavidJ. DavidK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Espanyol Barcelone

Onze de départ

Atlético Madrid

Entraineur

  • M. Gonzalez
  • D. Simeone

Du côté de l'Espanyol, Manolo Gonzalez devra composer sans plusieurs éléments. Kike Garcia, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel et Marko Dmitrovic sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Angel Fortuno dans les buts, avec une défense composée d'Omar El Hilali, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel et Leandro Cabrera, tandis que Bryan Zaragoza, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Javi Hernandez et Roberto Fernandez se partageraient les postes offensifs et médians.

Diego Simeone ne signale aucun blessé ni suspendu dans son groupe. L'Atlético devrait s'articuler autour de Jan Oblak dans les buts, avec Cristian Romero, Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo et Robin Le Normand en défense. Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Koke et Pablo Barrios animeront le milieu, avec Jonathan David en pointe.

ESP

ESP - Forme

SEV
N1-1
OSA
V0-2
RAY
D2-1
ELC
D1-3
MAL
N1-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ATM

ATM - Forme

RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
But marqué (encaissé)
13/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L'Espanyol affiche un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties en LaLiga. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 face à Malaga, après une défaite 1-3 contre Elche. Sur ces cinq rencontres, les Barcelonais ont inscrit six buts et en ont concédé neuf, une statistique défensive préoccupante.

L'Atlético Madrid, en revanche, présente un parcours sans faille avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après le succès 2-0 en Ligue des Champions contre Manchester United, les Colchoneros avaient battu le Real Madrid 2-1 en championnat et écrasé Osasuna 4-0. Sur leurs cinq derniers matches, ils ont marqué dix buts et n'en ont concédé qu'un seul.

Face à face

Espanyol BarceloneNulAtlético Madrid
1
3
1
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
2
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
1
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Atlético Madrid
ATM
1
FDM
LaLiga
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Atlético Madrid
ATM
0
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Espanyol Barcelone
ESP
0
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
FDM
8Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte à février 2026 en LaLiga, avec une victoire de l'Atlético Madrid 4-2 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le bilan est partagé : l'Atlético s'impose deux fois, l'Espanyol une fois, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont inscrit au total dix-sept buts sur ces cinq duels, dont un 3-3 spectaculaire à Barcelone en mai 2023.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
D
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
N
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
8224111108
N
D
D
V
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
N
N
D
D
N
18
ElcheElcheELC
81341117-66
N
V
D
N
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
N
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, l'Atlético Madrid occupe la deuxième place, ce qui signifie qu'un succès ce soir maintiendrait la pression sur le leader et consoliderait leur position dans la course au titre. L'Espanyol, douzième, a besoin de points pour s'éloigner de la zone dangereuse et retrouver de la sérénité au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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