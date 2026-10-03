A quelle heure commence le jeu ?

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Les options de diffusion TV et de live stream pour Espagne - Tchéquie sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Espagne contre Tchéquie avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Tchéquie : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Tchéquie débutera à 3 oct. 2026, 20:45.

Luis de la Fuente devrait aligner un onze composé d'Unai Simon dans les buts, avec une défense formée de Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Dean Huijsen et Marc Pubill. Pedri, Dani Olmo et Rodri sont attendus au milieu, tandis qu'Alejandro Baena, Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal formeraient l'attaque. Nico Williams est forfait en raison d'une blessure à la cuisse gauche contractée lors d'un récent match international.

Pour la Tchéquie, Santi Denia devrait s'appuyer sur Matej Kovar dans les buts, avec Ladislav Krejci, Jiri Slama, Robin Hranac et Stepan Chaloupek en défense. Lukas Ambros, Matej Radosta, Lukas Cerv et Michal Sadilek sont pressentis au milieu, avec Ondrej Lingr et Adam Hlozek en attaque. Pavel Sulc est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre.

L'Espagne présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives. Leur dernier résultat en date est une victoire 4-1 contre la Croatie en Ligue des Nations, et ils avaient auparavant battu l'Angleterre 3-2. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la Roja a inscrit 12 buts et n'en a concédé que quatre.

La Tchéquie, de son côté, affiche un bilan de quatre défaites pour un nul sur les cinq derniers matchs. Leur seul point est venu d'un match nul 1-1 contre l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde. Lors de leur dernier match, ils se sont inclinés 2-0 face à l'Angleterre, et ont également perdu 2-1 contre la Croatie en Ligue des Nations. Les Tchèques ont marqué cinq buts et en ont encaissé neuf sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à juin 2022 en Ligue des Nations UEFA, avec une victoire espagnole 2-0. Sur les cinq dernières rencontres entre ces deux sélections, l'Espagne n'a jamais perdu : trois victoires et un nul, ce dernier étant un 2-2 à Prague en juin 2022. L'Espagne a également dominé la Tchéquie lors de deux campagnes de qualification pour le Championnat d'Europe ainsi qu'à l'Euro 2016.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Angleterre ANG 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 3 Croatie CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 D V 4 Tchéquie CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

En Ligue des Nations UEFA Groupe 3, l'Espagne occupe la première place du classement tandis que la Tchéquie est lanterne rouge du groupe, ce qui résume bien l'écart de dynamique entre les deux équipes avant ce match.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.