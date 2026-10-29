Où voir Elversberg vs Mayence en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Elversberg vs Mayence : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 8 30 oct. 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

Le match d'aujourd'hui entre Elversberg et Mayence débutera à 30 oct. 2026, 20:30.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match Elversberg - Mayence est diffusé en direct sur myCANAL et sur beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur BeIN SPORTS MAX 9. Les options de streaming sont disponibles via les plateformes listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Avant-match

Du côté d'Elversberg, Vincent Wagner devrait aligner un onze composé de Nicolas Kristof, Nicholas Mickelson, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Lasse Guenther, Maurice Krattenmacher, Frederik Schmahl, Felix Keidel, Lukas Petkov, Lukasz Poreba et David Mokwa. Tom Zimmerschied, Luis Seifert, Jan Gyamerah et Noah Darvich sont tous absents sur blessure.

Pour Mayence, Urs Fischer devrait s'appuyer sur Alexander Schwolow dans les buts, devant une défense composée de Stefan Posch, Kacper Potulski, Danny da Costa et Phillipp Mwene. Nadiem Amiri, Jae-Sung Lee, Anthony Caci, Kaishu Sano et Sheraldo Becker se disputeront les places au milieu et sur les ailes, avec Phillip Tietz en pointe. Dominik Kohr, Otto Ruoppi et Silas Katompa Mvumpa sont indisponibles.

Elversberg présente un bilan de un succès, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. La dernière sortie s'est soldée par une élimination en DFB-Pokal face à Darmstadt (0-2), après un revers 0-4 contre le RB Leipzig en Bundesliga. Le point positif reste la victoire 4-3 contre Augsbourg. Sur ces cinq matchs, le club a inscrit neuf buts et en a concédé huit.

Mayence affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Rhénans restent sur deux défaites consécutives : 2-3 contre le Werder Brême en Bundesliga et 0-2 à Bochum en Coupe d'Allemagne. Avant cela, le succès 0-1 à Schalke 04 illustre les capacités de l'équipe loin de ses bases.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises en DFB-Pokal. Lors du dernier duel, en août 2023, Mayence s'était imposé 1-0 à l'Ursapharm-Arena. La rencontre précédente, en août 2021, avait abouti à un match nul 2-2. Mayence compte donc un succès pour zéro défaite et un nul dans cet historique commun.

En Bundesliga, Elversberg occupe la huitième place du classement, tandis que Mayence pointe à la septième position, un rang au-dessus de son adversaire du soir.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.