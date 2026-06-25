A quelle heure commence le jeu ?

Le match est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Curaçao contre Côte d'Ivoire avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Curaçao vs Côte d'Ivoire : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Curaçao et Côte d'Ivoire débutera à 25 juin 2026, 22:00.

Du côté de Curaçao, Dick Advocaat ne déplore aucun blessé ni suspendu dans son groupe. Le XI probable aligné par le technicien néerlandais est le suivant : Room ; Fonville, Brenet, Obispo, Floranus, Gaari ; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong ; Locadia.

Emerse Faé devra en revanche composer sans Wilfried Singo, blessé et indisponible pour ce dernier match de groupe. Le sélectionneur ivoirien devrait aligner : Fofana ; Kossounou, Doué, Agbadou, Konan ; Kessié, Sangaré, Oulai ; Amad Diallo, Bonny, Y. Diomandé. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 5 W. Singo

Curaçao présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est ce précieux 0-0 contre l'Équateur le 21 juin en Coupe du monde. Avant cela, ils avaient subi une lourde défaite 7-1 face à l'Allemagne lors du match d'ouverture. Leur seul succès dans cette série remonte à un match amical contre Aruba, soldé par un 4-0 le 7 juin. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Antillais ont inscrit cinq buts et en ont encaissé dix-huit.

La Côte d'Ivoire affiche quatre victoires et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente est cette défaite 2-1 contre l'Allemagne le 20 juin, concédée en toute fin de partie. Avant cela, les Éléphants avaient battu l'Équateur 1-0 lors de leur entrée en lice, puis avaient enchaîné deux victoires en amical contre la France (2-1) et l'Écosse (1-0), ainsi qu'un large succès 4-0 face à la Corée du Sud en mars. Sur ces cinq matchs, la Côte d'Ivoire a marqué neuf buts et en a concédé six.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Curaçao et la Côte d'Ivoire. Ce match du Groupe E à Philadelphia constitue donc la toute première rencontre entre ces deux nations sur la scène internationale.

Dans le Groupe E, la Côte d'Ivoire occupe la deuxième place du classement, tandis que Curaçao est quatrième à l'entame de cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.