A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Selhurst Park

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Comment regarder Crystal Palace contre Nottingham Forest avec un VPN

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Crystal Palace vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Nottingham Forest débutera à 11 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Crystal Palace, Pierre Sage devra composer sans Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson et Takehiro Tomiyasu, tous blessés. Axel Disasi est suspendu. Le onze probable aligné par le technicien français comprend Walter Benitez dans les buts, avec une défense formée de Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma et Anan Khalaili, et un milieu articulé autour d'Adam Wharton et Daichi Kamada.

Nottingham Forest sera privé de Nicolo Savona, Nikola Milenkovic et Igor Jesus pour ce déplacement. Oliver Glasner devrait s'appuyer sur Matz Sels en goal, avec Murillo, Pathé Ciss et Jair Cunha en défense, tandis que James McAtee et Morgan Gibbs-White animeront le milieu de terrain aux côtés de Xaver Schlager.

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La plus récente est une défaite 0-2 contre Bristol City le 3 octobre, tandis que le succès le plus marquant reste la large victoire 4-0 contre Lech Poznan en Ligue Europa. Les Eagles ont inscrit neuf buts et en ont concédé sept sur cette période, ce qui traduit une équipe capable de produire offensivement mais encore irrégulière défensivement.

Nottingham Forest affiche une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La défaite 0-1 contre Coventry est la plus récente, alors que la victoire 1-2 à Aston Villa constitue le résultat le plus solide de cette séquence. Les Reds ont marqué cinq buts et en ont encaissé six, avec notamment un nul 2-2 contre Liverpool qui illustre leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au City Ground le 1er février 2026 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations, aucune équipe ne s'est véritablement imposée : on recense quatre nuls et une victoire de Forest 1-0 en octobre 2024. Crystal Palace n'a pas battu Nottingham Forest lors de ces cinq rencontres, et les deux équipes ont chacune inscrit cinq buts sur l'ensemble de cette série.

Au classement de la Premier League, Crystal Palace occupe la 15e place et Nottingham Forest la 13e. Les deux équipes évoluent dans la même zone de milieu de tableau, ce qui donne à cette rencontre une valeur directe dans la course aux positions supérieures du classement.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.