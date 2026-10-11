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Crystal Palace vs Nottingham Forest: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Crystal Palace vs Nottingham Forest
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Comment regarder le match de Premier League entre Crystal Palace et Nottingham Forest, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 6
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Comment regarder Crystal Palace contre Nottingham Forest avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Crystal Palace vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 6
Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Nottingham Forest débutera à 11 oct. 2026, 15:00.

Crystal Palace vs Nottingham Forest Équipes probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formation
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotJ. LermaJ. Lermateam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJ. LarsenJ. LarsenM. SelsM. SelsMurilloMurilloPathé CissPathé CissJ. CunhaJ. CunhaD. NdoyeD. NdoyeX. SchlagerX. SchlagerM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozO. AinaO. AinaL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Crystal Palace

Onze de départ

Nottingham Forest

Entraineur

  • P. Sage
  • O. Glasner

Du côté de Crystal Palace, Pierre Sage devra composer sans Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson et Takehiro Tomiyasu, tous blessés. Axel Disasi est suspendu. Le onze probable aligné par le technicien français comprend Walter Benitez dans les buts, avec une défense formée de Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma et Anan Khalaili, et un milieu articulé autour d'Adam Wharton et Daichi Kamada.

Nottingham Forest sera privé de Nicolo Savona, Nikola Milenkovic et Igor Jesus pour ce déplacement. Oliver Glasner devrait s'appuyer sur Matz Sels en goal, avec Murillo, Pathé Ciss et Jair Cunha en défense, tandis que James McAtee et Morgan Gibbs-White animeront le milieu de terrain aux côtés de Xaver Schlager.

CRY

CRY - Forme

MID
V3-0
IPS
D2-3
LCH
V4-0
LEE
N0-0
BRC
D0-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
NFO

NFO - Forme

LEE
D0-2
LIV
N2-2
TOT
N0-0
AVL
V1-2
COV
D0-1
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La plus récente est une défaite 0-2 contre Bristol City le 3 octobre, tandis que le succès le plus marquant reste la large victoire 4-0 contre Lech Poznan en Ligue Europa. Les Eagles ont inscrit neuf buts et en ont concédé sept sur cette période, ce qui traduit une équipe capable de produire offensivement mais encore irrégulière défensivement.

Nottingham Forest affiche une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La défaite 0-1 contre Coventry est la plus récente, alors que la victoire 1-2 à Aston Villa constitue le résultat le plus solide de cette séquence. Les Reds ont marqué cinq buts et en ont encaissé six, avec notamment un nul 2-2 contre Liverpool qui illustre leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes.

Face à face

Crystal PalaceNulNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
4Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au City Ground le 1er février 2026 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations, aucune équipe ne s'est véritablement imposée : on recense quatre nuls et une victoire de Forest 1-0 en octobre 2024. Crystal Palace n'a pas battu Nottingham Forest lors de ces cinq rencontres, et les deux équipes ont chacune inscrit cinq buts sur l'ensemble de cette série.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
N
V
N
N
N
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
N
D
V
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
10
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de la Premier League, Crystal Palace occupe la 15e place et Nottingham Forest la 13e. Les deux équipes évoluent dans la même zone de milieu de tableau, ce qui donne à cette rencontre une valeur directe dans la course aux positions supérieures du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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