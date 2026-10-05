Croatie vs Espagne : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Le match d'aujourd'hui entre Croatie et Espagne débutera à 6 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Ce match est diffusé sur L'Équipe. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder Croatie - Espagne en direct.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Acerca del encuentro

Du côté croate, Slaven Bilic compose avec un groupe sous pression après la déroute face à l'Angleterre. Aucune composition probable ni information précise sur les blessés ou suspendus n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Espagne, Luis de la Fuente a appliqué une rotation intensive sur l'ensemble de la fenêtre internationale, avec pour priorité affichée la gestion physique de ses joueurs. Là encore, aucune composition ni liste d'absents confirmée n'est disponible à ce stade ; les informations seront complétées dès que possible.

La Croatie traverse une période difficile : sur ses cinq derniers matchs, elle affiche un bilan de deux victoires et trois défaites, avec notamment ce 0-7 encaissé face à l'Angleterre en dernier match, résultat le plus lourd de son histoire. Avant cela, les Vatreni avaient déjà concédé un 4-1 face à l'Espagne, et n'ont pas gardé leur cage inviolée lors de leurs cinq dernières sorties. Seule note positive, une victoire 2-1 obtenue en déplacement contre la Tchéquie en ouverture de la campagne.

L'Espagne, elle, affiche cinq victoires consécutives sur ses cinq derniers matchs, un parcours qui inclut le titre de champion du monde avec des succès face à la France (2-0) et l'Argentine (1-0). En Ligue des Nations, la Roja a enchaîné les succès contre l'Angleterre (3-2), la Croatie (4-1) et la Tchéquie (3-1), confirmant une série de 41 matchs sans défaite.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette campagne de Ligue des Nations : l'Espagne s'est imposée 4-1 face à la Croatie fin septembre. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux nations, l'Espagne domine largement, avec notamment un 3-0 lors de l'Euro 2024 et un 5-3 lors de l'Euro 2020, même si la Croatie avait créé la surprise en s'imposant 3-2 lors de la Ligue des Nations 2018. Le seul match nul entre les deux équipes sur cette période remonte à juin 2023 (0-0).

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Angleterre ANG 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V D 3 Croatie CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 D D V 4 Tchéquie CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 3 de la Ligue des Nations UEFA, l'Espagne occupe la première place tandis que la Croatie pointe à la troisième position. Les Vatreni ont donc besoin d'un résultat positif pour espérer remonter au classement avant la dernière journée.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.