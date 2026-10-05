Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoCroatie
Stadion Poljud
team-logoEspagne
Regardez ici ! l'Equipe
GOAL-e
Avec le concours de

Croatie vs Espagne: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Croatie vs Espagne
Croatie
Espagne
UEFA Nations League A

Comment regarder le match de la Ligue de Nations de l'UEFA entre Croatie et Espagne en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Croatie vs Espagne : heure du coup d'envoi

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Stadion Poljud

Le match d'aujourd'hui entre Croatie et Espagne débutera à 6 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Ce match est diffusé sur L'Équipe. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder Croatie - Espagne en direct.

l'Equipe

l'Equipe

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Acerca del encuentro

Croatie vs Espagne Équipes probables

4-1-4-1
Croatie crest
Croatie
CRO
Formation
Espagne crest
Espagne
ESP
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. SutaloJ. SutaloP. SucicP. SucicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicJ. MisicJ. MisicM. BaturinaM. BaturinaI. MatanovicI. MatanovicU. SimonU. SimonD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. ZubimendiM. ZubimendiF. LopezF. LopezV. MunozV. MunozL. YamalL. YamalPedriPedriM. OyarzabalM. Oyarzabal
Espagne crest
Espagne
ESP
4-1-4-1
Croatie

Onze de départ

Espagne

Entraineur

  • S. Bilic
  • L. de la Fuente

Du côté croate, Slaven Bilic compose avec un groupe sous pression après la déroute face à l'Angleterre. Aucune composition probable ni information précise sur les blessés ou suspendus n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Espagne, Luis de la Fuente a appliqué une rotation intensive sur l'ensemble de la fenêtre internationale, avec pour priorité affichée la gestion physique de ses joueurs. Là encore, aucune composition ni liste d'absents confirmée n'est disponible à ce stade ; les informations seront complétées dès que possible.

CRO

CRO - Forme

GHA
V2-1
POR
D2-1
CZE
V1-2
ESP
D4-1
ANG
D0-7
But marqué (encaissé)
6/15
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ESP

ESP - Forme

FRA
V0-2
ARG
V1-0
ANG
V2-3
CRO
V4-1
CZE
V3-1
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Croatie traverse une période difficile : sur ses cinq derniers matchs, elle affiche un bilan de deux victoires et trois défaites, avec notamment ce 0-7 encaissé face à l'Angleterre en dernier match, résultat le plus lourd de son histoire. Avant cela, les Vatreni avaient déjà concédé un 4-1 face à l'Espagne, et n'ont pas gardé leur cage inviolée lors de leurs cinq dernières sorties. Seule note positive, une victoire 2-1 obtenue en déplacement contre la Tchéquie en ouverture de la campagne.

L'Espagne, elle, affiche cinq victoires consécutives sur ses cinq derniers matchs, un parcours qui inclut le titre de champion du monde avec des succès face à la France (2-0) et l'Argentine (1-0). En Ligue des Nations, la Roja a enchaîné les succès contre l'Angleterre (3-2), la Croatie (4-1) et la Tchéquie (3-1), confirmant une série de 41 matchs sans défaite.

Face à face

CroatieNulEspagne
1
0
4
UEFA Nations League A
Espagne badge
Espagne
ESP
4
Croatie badge
Croatie
CRO
1
FDM
Championnats d'europe
Espagne badge
Espagne
ESP
3
Croatie badge
Croatie
CRO
0
FDM
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
0
Espagne badge
Espagne
ESP
0
FDM
Championnats d'europe
Croatie badge
Croatie
CRO
3
Espagne badge
Espagne
ESP
5
FDM
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
3
Espagne badge
Espagne
ESP
2
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette campagne de Ligue des Nations : l'Espagne s'est imposée 4-1 face à la Croatie fin septembre. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux nations, l'Espagne domine largement, avec notamment un 3-0 lors de l'Euro 2024 et un 5-3 lors de l'Euro 2020, même si la Croatie avait créé la surprise en s'imposant 3-2 lors de la Ligue des Nations 2018. Le seul match nul entre les deux équipes sur cette période remonte à juin 2023 (0-0).

Grp. 3

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
EspagneEspagneESP
3300104+69
V
V
V
2
AngleterreAngleterreANG
3201113+86
V
V
D
3
CroatieCroatieCRO
3102312-93
D
D
V
4
TchéquieTchéquieCZE
300327-50
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe 3 de la Ligue des Nations UEFA, l'Espagne occupe la première place tandis que la Croatie pointe à la troisième position. Les Vatreni ont donc besoin d'un résultat positif pour espérer remonter au classement avant la dernière journée.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google