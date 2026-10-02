Croatie vs Angleterre: détails du match, comment regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Croatie vs Angleterre : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Le match d'aujourd'hui entre Croatie et Angleterre débutera à 3 oct. 2026, 18:00.

Où regarder le match ?

En France, ce match de la UEFA Nations League A entre la Croatie et l'Angleterre est diffusé sur L'Équipe. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en direct.

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Aperçu du match

Du côté croate, le sélectionneur Slaven Bilic n'a communiqué aucun forfait ni suspension confirmé à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Angleterre, Thomas Tuchel doit faire sans Nico O'Reilly, contraint de quitter le groupe international en raison d'une blessure. Le latéral gauche de Manchester City est retourné à son club pour une évaluation médicale. Par ailleurs, Morgan Gibbs-White a intégré le groupe en tant que remplaçant d'urgence. La composition de départ n'a pas encore été officialisée.

La Croatie présente un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses quatre dernières sorties, avec une dynamique contrastée. Les Vatreni ont enchaîné deux succès en Coupe du monde face au Panama (1-0) et au Ghana (2-1), avant de buter sur le Portugal (1-2). Leur dernière victoire en date, 2-1 contre la Tchéquie, a été immédiatement suivie d'une lourde correction infligée par l'Espagne (4-1). Au total sur ces cinq matchs, la Croatie a marqué six buts et en a concédé neuf.

L'Angleterre affiche également deux victoires pour deux défaites sur la même période. Les Three Lions ont atteint la finale de la Coupe du monde, battant la Norvège (2-1) avant de s'incliner face à l'Argentine (2-1) puis de décrocher une victoire spectaculaire contre la France (6-4). En Nations League, ils ont perdu contre l'Espagne (3-2) avant de s'imposer clairement face à la Tchéquie (2-0). Sur cinq matchs, l'Angleterre a inscrit quinze buts et en a encaissé dix.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où l'Angleterre s'était imposée 4-2 face à la Croatie. Dans l'ensemble des cinq dernières confrontations répertoriées, l'Angleterre s'est imposée à trois reprises, pour une victoire croate et un match nul. Les deux équipes se sont affrontées dans des compétitions variées, notamment l'Euro 2020 et la UEFA Nations League, avec un total de onze buts marqués sur l'ensemble de ces rencontres.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Angleterre ANG 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 3 Croatie CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 D V 4 Tchéquie CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 3 de la UEFA Nations League A, l'Angleterre occupe la deuxième place, tandis que la Croatie pointe à la troisième position. Les deux équipes ont donc besoin de points pour améliorer leur situation dans cette groupe.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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