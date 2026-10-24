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A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Le match Como - Sassuolo est diffusé en direct sur DAZN, qui détient les droits intégraux de la Serie A pour la saison 2026/27. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder Como contre Sassuolo avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Como vs Sassuolo : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Le match d'aujourd'hui entre Como et Sassuolo débutera à 24 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Como, Cesc Fabregas devra composer sans Trevoh Chalobah et Assane Diao, tous deux indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Jean Butez dans les buts, une défense formée de Marc-Oliver Kempf, Ivan Smolcic, Alex Valle et Jacobo Ramon, un milieu composé de Luis Milla, Maxence Caqueret et Nico Paz, avec Lucas Da Cunha, Mattia Liberali et Anastasios Douvikas en soutien offensif.

Pour Sassuolo, Alberto Aquilani fait face à un secteur infirmerie chargé : Ismaël Koné, Jay Idzes, Daniel Boloca, Yeferson Paz et Fedde Leysen sont tous absents. Aucune suspension n'est signalée. Le onze probable verrait Arijanet Muric gardien, une défense avec Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Cas Odenthal et Josh Doig, un milieu Kristian Thorstvedt - Nemanja Matic, et un secteur offensif confié à Domenico Berardi, Darryl Bakola, Armand Lauriente et Sebastiano Esposito.

Como présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Lariani ont enchaîné deux succès consécutifs, dont un 4-1 retentissant face à Manchester United en Ligue des Champions et un 1-3 à Florence en Serie A. Leur seule contre-performance récente reste la défaite 3-2 concédée contre le Feyenoord. Sur ces cinq matchs, Como a marqué dix buts et en a encaissé cinq.

Sassuolo affiche un bilan plus irrégulier avec une victoire, deux nuls et deux défaites. La défaite 4-2 contre Frosinone est la plus récente, précédée d'un nul 1-1 contre le Milan AC. Les Neroverdi ont tout de même décroché un succès notable 3-2 contre la Juventus. Ils ont inscrit huit buts et en ont concédé dix sur la période.

Les deux clubs se connaissent bien, avec trois confrontations récentes à l'avantage de Como. Les Lariani mènent la série avec deux victoires contre une défaite : ils ont notamment dominé Sassuolo 2-0 à domicile en Serie A et 3-0 en Coupe d'Italie lors de la saison précédente. Lors du dernier duel en date, disputé en avril 2026, c'est Sassuolo qui avait pris le dessus 2-1 à domicile, rappelant que rien n'est jamais acquis entre ces deux équipes.

En Serie A, Como occupe la cinquième place et Sassuolo la treizième. Cet écart au classement illustre la différence de dynamique entre les deux formations : les Lariani jouent pour s'installer dans le top cinq, tandis que les Neroverdi cherchent à s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.