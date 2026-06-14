beIN SPORTS CONNECT diffuse la rencontre en direct. Retrouvez les options de diffusion disponibles dans votre région dans le tableau ci-dessous.

Comment regarder Côte d'Ivoire contre Ecuador avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Côte d'Ivoire vs Ecuador : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Côte d'Ivoire et Ecuador débutera à 15 juin 2026, 01:00.





Du côté de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur Emerse Faé devrait aligner un onze composé de Yahia Fofana dans les buts, avec Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan et Guela Doué en défense. Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana occuperont le milieu de terrain, tandis qu'Amad Diallo, Yan Diomandé et Evann Guessand formeront le secteur offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif ivoirien.

L'Équateur de Sebastian Beccacece devrait s'articuler autour d'Hernán Galíndez dans les buts, d'une défense à quatre composée de Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joël Ordóñez et Willian Pacho. Gonzalo Plata, Pedro Vite, Alan Minda et Moisés Caicedo assureront le milieu, avec John Yeboah et Enner Valencia en pointe. Aucun absent n'est à signaler dans le groupe équatorien.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 21 E. N'Dicka Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Côte d'Ivoire présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Éléphants ont conclu leur préparation en battant la France 2-1 le 4 juin, avant des succès contre l'Écosse (1-0) et la République de Corée (4-0) en mars. Leur seul revers sur cette période remonte à une défaite 3-2 face à l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations en janvier, entrecoupée d'une victoire 3-0 contre le Burkina Faso. Au total, les Ivoiriens ont marqué dix buts et en ont concédé sept sur ces cinq rencontres.

L'Équateur affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. La Tri a dominé le Guatemala 3-0 le 7 juin dans son dernier test avant le Mondial, après avoir battu l'Arabie Saoudite 2-1 fin mai. Les deux matchs de mars se sont soldés par des partages : 1-1 contre les Pays-Bas et 1-1 contre le Maroc. L'Équateur n'a pas perdu depuis novembre 2025, lorsqu'il s'était imposé 2-0 face à la Nouvelle-Zélande.





Les données disponibles ne recensent aucun affrontement direct entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur lors des cinq dernières rencontres officielles. Ce match de Philadelphie constitue donc un duel sans référence récente entre les deux sélections.





Dans le Groupe E, l'Équateur occupe la deuxième place du classement, tandis que la Côte d'Ivoire pointe à la quatrième position avant le coup d'envoi de ce premier match.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.