A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Gabriel Montpied

Le match entre Clermont Foot et Boulogne est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Clermont Foot contre Boulogne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Clermont Foot vs Boulogne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Gabriel Montpied

Le match d'aujourd'hui entre Clermont Foot et Boulogne débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Clermont Foot, David Guion prépare son groupe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus n'aient encore été communiquées. La composition probable sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Boulogne se présente dans une situation similaire : Fabien Dagneaux n'a pas encore dévoilé son groupe ni ses choix tactiques. Les éventuelles absences seront mises à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

Clermont Foot traverse une période de stabilité relative mais sans éclat, avec un bilan d'une défaite et quatre nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Les Auvergnats n'ont pas trouvé le chemin de la victoire depuis leur revers face à Saint-Étienne (1-3) mi-août. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 contre Dunkerque, un résultat qui illustre les difficultés à concrétiser. Sur ces cinq matchs, Clermont a inscrit trois buts et en a concédé cinq.

Boulogne présente un bilan presque identique, avec une défaite et quatre nuls sur la même période. Les Nordistes ont été tenus en échec lors de leurs quatre dernières sorties, dont un 1-1 contre Dijon lors de la journée précédente. Leur seule défaite remonte à un revers 1-0 à Guingamp en août. L'équipe a marqué deux buts et n'en a concédé que deux sur ces cinq matchs, signe d'une solidité défensive certaine.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 20 février 2026, en Ligue 2 : Boulogne s'était imposé 2-0 à domicile face à Clermont. Avant cela, les deux clubs s'étaient retrouvés à trois reprises lors de la saison 2025-2026, avec un nul 1-1 en décembre 2025 et deux matchs de qualification en mai 2025 qui s'étaient soldés par une victoire pour chaque équipe. Sur les cinq derniers affrontements recensés, Boulogne compte deux victoires, Clermont deux également, et un match nul.

Au classement de la Ligue 2, Boulogne occupe la 13e place tandis que Clermont Foot pointe à la 14e position, les deux équipes séparées par un seul rang.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.