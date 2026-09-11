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Clermont Foot vs Boulogne: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Clermont Foot vs Boulogne
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Boulogne
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Clermont Foot et Boulogne, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 6
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Le match entre Clermont Foot et Boulogne est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Clermont Foot contre Boulogne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Clermont Foot vs Boulogne : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 6
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Le match d'aujourd'hui entre Clermont Foot et Boulogne débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Clermont Foot vs Boulogne Équipes probables

Entraineur

  • D. Guion

Du côté de Clermont Foot, David Guion prépare son groupe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus n'aient encore été communiquées. La composition probable sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Boulogne se présente dans une situation similaire : Fabien Dagneaux n'a pas encore dévoilé son groupe ni ses choix tactiques. Les éventuelles absences seront mises à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

CLE

CLE - Forme

SDR
N0-0
SEN
D3-1
DIO
N1-1
SOC
N0-0
DUN
N1-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BOU

BOU - Forme

NAN
N0-0
EAG
D1-0
RED
N1-1
MPL
N0-0
DIO
N1-1
But marqué (encaissé)
2/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Clermont Foot traverse une période de stabilité relative mais sans éclat, avec un bilan d'une défaite et quatre nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Les Auvergnats n'ont pas trouvé le chemin de la victoire depuis leur revers face à Saint-Étienne (1-3) mi-août. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 contre Dunkerque, un résultat qui illustre les difficultés à concrétiser. Sur ces cinq matchs, Clermont a inscrit trois buts et en a concédé cinq.

Boulogne présente un bilan presque identique, avec une défaite et quatre nuls sur la même période. Les Nordistes ont été tenus en échec lors de leurs quatre dernières sorties, dont un 1-1 contre Dijon lors de la journée précédente. Leur seule défaite remonte à un revers 1-0 à Guingamp en août. L'équipe a marqué deux buts et n'en a concédé que deux sur ces cinq matchs, signe d'une solidité défensive certaine.

Face à face

Clermont FootNulBoulogne
2
2
1
Ligue 2
Boulogne badge
Boulogne
BOU
0
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
FDM
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
FDM
Ligue 2 - Qualification
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
Boulogne badge
Boulogne
BOU
2
FDM
Ligue 2 - Qualification
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
3
FDM
Ligue 2
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
FDM
8Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 20 février 2026, en Ligue 2 : Boulogne s'était imposé 2-0 à domicile face à Clermont. Avant cela, les deux clubs s'étaient retrouvés à trois reprises lors de la saison 2025-2026, avec un nul 1-1 en décembre 2025 et deux matchs de qualification en mai 2025 qui s'étaient soldés par une victoire pour chaque équipe. Sur les cinq derniers affrontements recensés, Boulogne compte deux victoires, Clermont deux également, et un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
521232+17
D
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
NantesNantesFCN
5113711-44
V
N
D
D
D
16
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
17
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
18
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 2, Boulogne occupe la 13e place tandis que Clermont Foot pointe à la 14e position, les deux équipes séparées par un seul rang.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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