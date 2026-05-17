Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

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Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à votre service de streaming habituel depuis n'importe quel pays.

Comment regarder Brentford contre Crystal Palace avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brentford vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Crystal Palace débutera à 17 mai 2026, 16:00.





Du côté de Brentford, le onze probable alignerait C. Kelleher dans les buts, devant une défense composée de M. Kayode, N. Collins, K. Ajer et K. Lewis-Potter. A. Hickey, Y. Yarmoliuk, M. Damsgaard et M. Jensen se partageraient le milieu de terrain, avec I. Thiago et K. Schade en soutien offensif. R. Henry, A. Milambo et F. Carvalho sont indisponibles sur blessure, et aucune suspension n'est à signaler.

Crystal Palace devrait s'appuyer sur D. Henderson dans les cages, avec une ligne défensive formée de J. Canvot, M. Lacroix, C. Richards et J. Lerma. D. Munoz, B. Johnson, Y. Pino et W. Hughes occuperaient le milieu, avec T. Mitchell et J. Mateta en pointe. Les Eagles doivent composer sans B. Sosa, E. Guessand, C. Kporha, C. Doucoure et E. Nketiah, tous blessés. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Brentford affiche un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 3-0 face à Manchester City en Premier League. Les Bees avaient auparavant dominé West Ham 3-0, leur seul succès de cette série. Deux matchs nuls, dont un 2-2 contre Everton et un 0-0 à Fulham, complètent un bilan en demi-teinte. Brentford a inscrit six buts et en a concédé huit sur cette période.

Crystal Palace présente deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre Manchester City, qui fait suite à un nul 2-2 à Everton. Les deux succès des Eagles sont venus en Ligue Europa Conférence face à Shakhtar Donetsk, avec des scores de 2-1 et 1-3. La lourde défaite 3-0 à Bournemouth reste la plus préoccupante de cette série. Palace a marqué huit buts et en a encaissé neuf sur les cinq matchs.





La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 1er novembre 2025, lorsque Crystal Palace s'était imposé 2-0 à domicile face à Brentford en Premier League. Avant cela, Brentford avait pris sa revanche en s'imposant 1-2 à Selhurst Park en janvier 2025. Sur les cinq derniers duels en Premier League, le bilan penche légèrement en faveur de Brentford avec deux victoires contre deux pour Palace, et un match nul. Les deux équipes se sont montrées capables de s'imposer chez l'adversaire, ce qui rend ce déplacement à l'ouest de Londres difficile à anticiper.





Au classement de Premier League, Brentford occupe la huitième place, signe d'une saison solide dans la première partie de tableau. Crystal Palace est quinzième, dans une position qui impose la vigilance jusqu'au coup de sifflet final de la saison.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.