Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoChelsea
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Brentford vs Chelsea: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Brentford et Chelsea, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Premier League - Journée 5
Gtech Community Stadium
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match entre Brentford et Chelsea est diffusé en direct à la télévision et en live stream. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont listées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Canal+ Foot

Canal+ Foot

Cliquez ic

Comment regarder Brentford contre Chelsea avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Brentford vs Chelsea : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 5
Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Chelsea débutera à 18 sept. 2026, 21:00.

Brentford vs Chelsea Équipes probables

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formation
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-3
C. KelleherC. KelleherJ. SchusterJ. SchusterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoE. MartinezE. MartinezW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillR. LaviaR. LaviaP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoV. BarcoV. BarcoC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersD. WelbeckD. Welbeck
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Brentford

Onze de départ

Chelsea

Entraineur

  • K. Andrews
  • X. Alonso

Du côté de Brentford, Keith Andrews devra se passer de plusieurs joueurs. Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Joshua Dasilva et Nathan Collins sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Caoimhin Kelleher dans les buts, avec une défense composée de Jannik Schuster, Michael Kayode, Kristoffer Vassbakk Ajer et Keane Lewis-Potter, devant un milieu articulé autour de Mamadou Sangare, Jaidon Anthony, Kevin Schade, Vitaly Janelt et Mikkel Damsgaard, avec Igor Thiago en pointe.

Xabi Alonso est privé de Joao Pedro et Marco Palestra pour ce déplacement. Le onze probable de Chelsea verrait Emiliano Martinez dans les buts, une défense à quatre avec Josh Acheampong, Wesley Fofana, Maxence Lacroix et Malo Gusto, un milieu composé de Romeo Lavia, Pep Chavarria et Valentin Barco, et un trio offensif formé de Cole Palmer, Pedro Neto et Morgan Rogers. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

BRE

BRE - Forme

BIR
V1-6
LEE
N1-1
SUN
N1-1
BOU
N2-2
REA
V1-2
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
CHE

CHE - Forme

LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
N2-2
But marqué (encaissé)
15/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Brentford présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Bees ont partagé les points lors de leurs trois derniers matchs de Premier League, dont un 2-2 face à Bournemouth le 12 septembre. Leur seul succès récent en championnat remonte à une large victoire 6-1 en Carabao Cup contre Birmingham. Au total, Brentford a inscrit huit buts et en a concédé douze sur cette période.

Chelsea affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Blues ont concédé un revers 2-1 face à Arsenal en Premier League le 6 septembre, avant de partager les points 2-2 contre Hull lors de la journée suivante. Leur meilleur résultat récent reste la victoire 6-3 en Carabao Cup contre Leeds. Chelsea a marqué seize buts et en a concédé neuf sur cette séquence.

Face à face

BrentfordNulChelsea
0
3
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
5Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 17 janvier 2026 en Premier League, avec une victoire 2-0 de Chelsea à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre Brentford et Chelsea, on dénombre une victoire pour chaque équipe, avec trois matchs nuls. Les deux équipes ont montré une tendance marquée au partage des points, avec trois 2-2 parmi ces cinq rencontres.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
N
N
V
4
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
N
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
N
V
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Brentford occupe la septième place tandis que Chelsea pointe au sixième rang avant ce match.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google