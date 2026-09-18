A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 5 18 sept. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Le match entre Brentford et Chelsea est diffusé en direct à la télévision et en live stream. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont listées ci-dessous.

Comment regarder Brentford contre Chelsea avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brentford vs Chelsea : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 18 sept. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Chelsea débutera à 18 sept. 2026, 21:00.

Du côté de Brentford, Keith Andrews devra se passer de plusieurs joueurs. Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Joshua Dasilva et Nathan Collins sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Caoimhin Kelleher dans les buts, avec une défense composée de Jannik Schuster, Michael Kayode, Kristoffer Vassbakk Ajer et Keane Lewis-Potter, devant un milieu articulé autour de Mamadou Sangare, Jaidon Anthony, Kevin Schade, Vitaly Janelt et Mikkel Damsgaard, avec Igor Thiago en pointe.

Xabi Alonso est privé de Joao Pedro et Marco Palestra pour ce déplacement. Le onze probable de Chelsea verrait Emiliano Martinez dans les buts, une défense à quatre avec Josh Acheampong, Wesley Fofana, Maxence Lacroix et Malo Gusto, un milieu composé de Romeo Lavia, Pep Chavarria et Valentin Barco, et un trio offensif formé de Cole Palmer, Pedro Neto et Morgan Rogers. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Brentford présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Bees ont partagé les points lors de leurs trois derniers matchs de Premier League, dont un 2-2 face à Bournemouth le 12 septembre. Leur seul succès récent en championnat remonte à une large victoire 6-1 en Carabao Cup contre Birmingham. Au total, Brentford a inscrit huit buts et en a concédé douze sur cette période.

Chelsea affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Blues ont concédé un revers 2-1 face à Arsenal en Premier League le 6 septembre, avant de partager les points 2-2 contre Hull lors de la journée suivante. Leur meilleur résultat récent reste la victoire 6-3 en Carabao Cup contre Leeds. Chelsea a marqué seize buts et en a concédé neuf sur cette séquence.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 17 janvier 2026 en Premier League, avec une victoire 2-0 de Chelsea à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre Brentford et Chelsea, on dénombre une victoire pour chaque équipe, avec trois matchs nuls. Les deux équipes ont montré une tendance marquée au partage des points, avec trois 2-2 parmi ces cinq rencontres.

En Premier League, Brentford occupe la septième place tandis que Chelsea pointe au sixième rang avant ce match.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.