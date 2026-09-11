Bournemouth vs Brentford : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Brentford débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match

Le match entre Bournemouth et Brentford est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL.

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Aperçu du match

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner un onze composé de Djordje Petrovic, Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill, Justin Kluivert, Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Rayan et Evanilson. Les Cherries doivent faire sans Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli et Veljko Milosavljevic, tous blessés.

Brentford devrait s'appuyer sur Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Mamadou Sangare, Kevin Schade, Mikkel Damsgaard et Igor Thiago. Andrews est privé de Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Mathias Jensen et Joshua Dasilva. Aucune des deux équipes ne compte de joueur suspendu.

Bournemouth présente un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites sur ses cinq dernières rencontres. La plus récente est la victoire 4-0 en Carabao Cup contre Lincoln City, précédée d'un nul 2-2 en Premier League face à Newcastle United. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Cherries ont inscrit neuf buts et en ont concédé six.

Brentford affiche pour sa part 3 victoires, 2 nuls et 0 défaite sur la même période. Le dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Sunderland en Premier League, tandis que la victoire 3-0 contre Tottenham Hotspur reste le résultat le plus marquant. Les Bees ont également écrasé Birmingham City 6-1 en Carabao Cup. Au total, Brentford a marqué 13 buts et n'en a concédé que deux sur ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 3 mars 2026, avec un match nul 0-0 en Premier League au Vitality Stadium. Avant cela, Brentford s'était imposé 4-1 à domicile face à Bournemouth le 27 décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Brentford domine avec trois victoires contre une pour Bournemouth, et un match nul.

En Premier League, Brentford occupe actuellement la cinquième place, tandis que Bournemouth est classé quinzième.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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