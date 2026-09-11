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Bournemouth vs Brentford : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bournemouth vs Brentford
Bournemouth
Brentford
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Comment regarder le match de Premier League entre Bournemouth et Brentford en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bournemouth vs Brentford : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Brentford débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match

Le match entre Bournemouth et Brentford est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Bournemouth vs Brentford Équipes probables

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Formation
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsA. ScottA. ScottM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilsonC. KelleherC. KelleherK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeJ. SchusterJ. SchusterK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltJ. AnthonyJ. AnthonyM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Bournemouth

Onze de départ

Brentford

Entraineur

  • M. Rose
  • K. Andrews

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner un onze composé de Djordje Petrovic, Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill, Justin Kluivert, Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Rayan et Evanilson. Les Cherries doivent faire sans Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli et Veljko Milosavljevic, tous blessés.

Brentford devrait s'appuyer sur Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Mamadou Sangare, Kevin Schade, Mikkel Damsgaard et Igor Thiago. Andrews est privé de Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Mathias Jensen et Joshua Dasilva. Aucune des deux équipes ne compte de joueur suspendu.

BOU

BOU - Forme

M05
D2-1
MCI
D2-1
EVE
N1-1
NEW
N2-2
LIN
V4-0
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BRE

BRE - Forme

SGE
V7-0
TOT
V3-0
BIR
V1-6
LEE
N1-1
SUN
N1-1
But marqué (encaissé)
18/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bournemouth présente un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites sur ses cinq dernières rencontres. La plus récente est la victoire 4-0 en Carabao Cup contre Lincoln City, précédée d'un nul 2-2 en Premier League face à Newcastle United. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Cherries ont inscrit neuf buts et en ont concédé six.

Brentford affiche pour sa part 3 victoires, 2 nuls et 0 défaite sur la même période. Le dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Sunderland en Premier League, tandis que la victoire 3-0 contre Tottenham Hotspur reste le résultat le plus marquant. Les Bees ont également écrasé Birmingham City 6-1 en Carabao Cup. Au total, Brentford a marqué 13 buts et n'en a concédé que deux sur ces cinq rencontres.

Face à face

BournemouthNulBrentford
0
1
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Carabao Cup
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 3 mars 2026, avec un match nul 0-0 en Premier League au Vitality Stadium. Avant cela, Brentford s'était imposé 4-1 à domicile face à Bournemouth le 27 décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Brentford domine avec trois victoires contre une pour Bournemouth, et un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Brentford occupe actuellement la cinquième place, tandis que Bournemouth est classé quinzième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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