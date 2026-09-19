A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 7 19 sept. 2026 - 08:00 Stade de la Liberation

Ce match de Ligue 2 entre Boulogne et Nantes est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Boulogne contre Nantes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Boulogne vs Nantes : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 19 sept. 2026 - 08:00 Stade de la Liberation

Le match d'aujourd'hui entre Boulogne et Nantes débutera à 19 sept. 2026, 14:00.

Du côté de Boulogne, Fabien Dagneaux prépare son équipe sans que des blessés ou suspendus aient été communiqués. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Nantes, Gregory Poirier est dans la même situation : aucune information sur les absences ou le onze pressenti n'est disponible pour le moment. Les deux staffs devraient communiquer davantage en amont de la rencontre.

Boulogne présente un bilan d'aucune victoire, quatre nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les hommes de Fabien Dagneaux n'ont pas encaissé de but lors de deux de ces rencontres, dont un 0-0 face à Clermont Foot le 11 septembre, leur résultat le plus récent. Ils ont également partagé les points face à Dijon sur le score d'un but partout. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Boulogne a inscrit trois buts et en a concédé trois.

Nantes affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. La défaite la plus récente, concédée face à Sochaux sur le score de un but à zéro le 12 septembre, illustre les difficultés actuelles du club. Les Canaris ont tout de même décroché un succès face à Nancy et partagé les points avec Guingamp sur un spectaculaire trois buts partout. Nantes a marqué neuf buts sur cette série, mais en a encaissé neuf également.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 16 mars 2012 en Ligue 2, où Nantes et Boulogne s'étaient quittés sur un match nul trois buts partout. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Boulogne compte deux victoires, contre une pour Nantes, et deux matchs nuls. Les deux équipes ont montré une certaine tendance au partage des points dans ces duels.

En Ligue 2, Boulogne occupe la 16e place et Nantes la 18e. Les deux formations évoluent donc dans la zone de danger du classement, ce qui confère à ce duel une importance directe dans la lutte pour le maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.