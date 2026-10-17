A quelle heure commence le jeu ?

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Le match entre le Bayern Munich et RB Leipzig est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS (beIN SPORTS CONNECT et BeIN SPORTS MAX 4). Retrouvez les options de streaming et d'abonnement via les liens ci-dessous.

Comment regarder Bayern Munich contre RB Leipzig avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bayern Munich vs RB Leipzig : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et RB Leipzig débutera à 17 oct. 2026, 18:30.

Du côté du Bayern, Vincent Kompany devra se passer de Tarek Buchmann et de Jamal Musiala, tous deux blessés. Manuel Neuer, qui soigne une blessure au pied, est incertain pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Neuer dans les buts, une défense composée d'Upamecano, Tah, Davies et Stanisic, un milieu avec Kimmich, Pavlovic et Saibari, et un trio offensif Olise, Diaz, Kane.

RB Leipzig sera privé de Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu et Viggo Gebel, tous forfaits sur blessure. Martín Demichelis devrait s'appuyer sur Vandevoordt dans les buts, une défense à quatre avec Baku, Orban, Lukeba et Raum, et un milieu-attaque articulé autour de Banzuzi, El Aynaoui, Nusa, Maksimovic et Nkunku, avec Cruz en pointe.

Le Bayern Munich présente un bilan de trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. Leur dernier résultat en date est le 3-3 en Ligue des Champions contre Viking, après avoir pourtant mené 3-2 à dix minutes du terme. En Bundesliga, le nul 2-2 à Augsbourg a interrompu une série qui incluait notamment un 7-0 contre Union Berlin. Sur ces cinq rencontres, les Bavarois ont inscrit 17 buts et n'en ont concédé que sept.

RB Leipzig affiche deux victoires et trois défaites sur la même période, sans le moindre nul. La forme récente est toutefois encourageante : les deux derniers matchs ont été remportés sans encaisser de but, dont un 6-0 contre l'Eintracht Frankfurt et un 1-0 contre le PSV. Les Saxons ont marqué 14 buts et en ont concédé dix sur leurs cinq dernières sorties.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 15 août 2026, un match de préparation à l'Allianz Arena remporté 3-1 par le Bayern. En compétition officielle, le dernier affrontement était une victoire 2-0 du Bayern en DFB-Pokal en février 2026, précédé d'un 5-1 en Bundesliga à Leipzig en janvier de la même année. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Bayern s'impose dans quatre d'entre elles, le seul accroc étant un 3-3 en Bundesliga à Leipzig en mai 2025.

En Bundesliga, le Bayern occupe la troisième place du classement, à deux points du sommet, ce qui fait de cette réception de Leipzig un rendez-vous capital pour rester dans la course au titre. Leipzig, cinquième, a l'occasion de se rapprocher du podium en cas de succès à Munich.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.