Premier League - Premier League Villa Park

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Comment regarder Aston Villa contre Liverpool avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Aston Villa vs Liverpool : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Liverpool débutera à 15 mai 2026, 21:00.





Du côté d'Aston Villa, Emery sera privé d'Onana, d'Alysson Edward et de Boubacar Kamara, tous trois blessés et absents pour cette rencontre. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs villans. Le onze probable alignerait Martinez dans les buts, avec une défense composée de Maatsen, Konsa, Mings et Cash. Lindelöf, Barkley et Tielemans formeraient le milieu, tandis que Rogers, McGinn et Watkins seraient attendus en attaque.

Liverpool se présente avec une infirmerie bien remplie. Salah, Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo et Ekitike sont tous indisponibles. Mamardashvili devrait donc débuter dans les buts, avec une défense à quatre comprenant Van Dijk, Jones, Kerkez et Konaté. Mac Allister, Gravenberch et Szoboszlai animeront le milieu, tandis que Ngumoha, Frimpong et Gakpo formeraient le secteur offensif. Des mises à jour seront apportées au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Aston Villa présente un bilan en dents de scie sur ses cinq derniers matchs, avec une victoire, un nul et trois défaites. La seule victoire de cette série est venue en Ligue Europa, avec un large succès 4-0 contre Nottingham Forest. En championnat, les Villans ont encaissé des revers consécutifs face à Tottenham (2-1) et Fulham (1-0) avant de partager les points à Burnley (2-2) lors de la dernière journée. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Villa a inscrit neuf buts mais en a concédé cinq.

Liverpool affiche également un bilan mitigé avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Reds ont notamment cédé face à Manchester United (3-2) et ont été tenus en échec par Chelsea (1-1) lors de leur dernier déplacement en Premier League. Leurs succès sont venus contre Crystal Palace (3-1) et Everton (1-2 à l'extérieur). Une défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions complète ce tableau récent.





Les cinq dernières confrontations entre ces deux clubs en Premier League illustrent la domination historique de Liverpool dans cette série. Les Reds ont remporté trois de ces rencontres, dont deux victoires 2-0 à Anfield, tandis qu'Aston Villa n'a pas réussi à s'imposer, les deux autres matchs s'étant soldés par des nuls (2-2 et 3-3). La plus récente de ces rencontres, disputée à Anfield en novembre 2025, s'est conclue sur un net 2-0 en faveur des visiteurs de l'époque. Villa n'a plus battu Liverpool en championnat depuis plusieurs saisons, un fait que les joueurs d'Emery voudront corriger devant leur public.





En Premier League, Liverpool occupe la quatrième place du classement, devançant Aston Villa d'un rang, les Villans pointant à la cinquième position. Les deux clubs se disputent donc directement une place qualificative pour les compétitions européennes de la saison prochaine.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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