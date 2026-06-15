En France, le match Arabie Saoudite vs Uruguay est diffusé sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct à la télévision ou en live stream.

Comment regarder Arabie Saoudite contre Uruguay avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Arabie Saoudite vs Uruguay : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Arabie Saoudite et Uruguay débutera à 16 juin 2026, 00:00.





Du côté de l'Arabie Saoudite, le sélectionneur Georgios Donis dispose d'un groupe complet pour cette entrée en lice. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée à ce stade, et aucun onze de départ probable n'a été communiqué. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Uruguay, Marcelo Bielsa se trouve dans une situation similaire : aucun joueur n'est signalé blessé ou suspendu, et aucune composition probable n'a été dévoilée. La mise à jour sera effectuée dès que les informations officielles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 1 N. Alaqidi Blessures et suspensions 4 R. Araujo

L'Arabie Saoudite présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La sélection a conclu sa préparation par un succès 3-0 face à Porto Rico le 5 juin, avant de concéder un nul 0-0 contre le Sénégal le 9 juin. Les Saoudiens ont toutefois encaissé 9 buts sur cette période, dont une lourde défaite 4-0 contre l'Égypte en mars, et ont perdu 2-1 contre l'Équateur puis 2-1 contre la Serbie.

L'Uruguay affiche un bilan plus solide avec une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Bielsa a conduit La Céleste à un nul 0-0 contre l'Algérie et un match nul 1-1 contre l'Angleterre lors des deux derniers amicaux. La seule défaite dans cette séquence reste la large correction 5-1 infligée par les États-Unis en novembre 2025. Au total, l'Uruguay a marqué 3 buts et en a concédé 6 sur ces cinq matchs, mais la tendance défensive récente est nettement plus rassurante.





La dernière confrontation entre ces deux nations remonte à la Coupe du monde 2018, où l'Uruguay s'était imposé 1-0 face à l'Arabie Saoudite. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 1-1 lors d'un match amical en octobre 2014, joué en Arabie Saoudite. La seule autre rencontre répertoriée entre les deux sélections date de mars 2002 et s'était soldée par une victoire 3-2 des Saoudiens. Sur trois matchs au total, chaque équipe compte une victoire et une rencontre s'est terminée sur un match nul.





Dans le Groupe H, l'Arabie Saoudite occupe actuellement la deuxième place, tandis que l'Uruguay pointe en quatrième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.