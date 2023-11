Strasbourg – OM : Gattuso s’offusque contre les critiques sur Marseille

En conférence de presse vendredi avant le déplacement à Strasbourg samedi, Gennaro Gattuso a réagi aux critiques visant l’Olympique de Marseille.

L’OM affronte samedi Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Avant le duel entre les deux équipes, l’entraineur olympien Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions de la presse. Face aux médias, le technicien italien a profité pour régler ses comptes avec les détracteurs de Marseille.

Gennaro Gattuso défend son système

10e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est mal en point cette saison. Le club phocéen est déjà distancé par ses concurrents pour les places européennes. Le problème majeur de l’OM cette saison, c’est l’inefficacité de son attaque (12 buts marqués en 12 journées). Par contre, Gennaro Gattuso, entraineur de l’OM, se réjouit de la solidité de sa défense. Une solidité due en partie à son système de jeu. « L'équipe a trouvé son identité défensive, c'est le seul secteur où ça fonctionne bien. On n'a pas pris 25 000 tirs pendant les matchs. On a une identité offensive juste, équilibrée, alors pourquoi changer? Je pourrais penser à jouer à trois milieux avec Harit en milieu plus offensif. Il y a eu des défaites cette saison qu'on ne méritait pas de perdre, donc on réfléchit à des changements, mais on n'a pas eu le temps de s'entraîner avec tout le monde depuis le retour de la trêve. Evidemment je peux changer de système, mais pour l'instant c'est équilibré », déclare Gattuso face aux médias.

Gattuso n’a pas « de baguette magique »

L’Olympique de Marseille est sous le feu des critiques cette saison. Critiqué pour son système de jeu qui n’aide pas le club selon plusieurs observateurs, Gennaro Gattuso rétorque. Selon l’Italien, il est impossible pour l’OM de travailler sur un autre système alors que l’effectif n’était pas au complet (des absences dues à la trêve internationale, ndlr). « On y pense à changer de système, on en a discuté avec le staff, mais on avait que 7 joueurs à disposition là pendant la trêve. On va jouer 8 matchs en 24 jours, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait tester des systèmes différents, mais quand est-ce qu'on travaille? Je n'ai pas de baguette magique qui peut lancer l'orchestre! Moi aussi je vois que l'équipe fait parfois de mauvaises choses, mais ce n'est pas facile de changer. On ne peut pas moduler comme on le pense. L'équipe n'est pas si mal que ça et on essaie de garder l'équilibre que l'on a là. Il nous faut du temps pour travailler un nouveau système. Et on est aussi porté par l'obligation de résultats », poursuit Gattuso.

Gattuso ne comprend pas les critiques

Gennaro Gattuso pense également qu’il ne faut pas se focaliser sur les résultats du club pour juger du niveau de ses joueurs. A en croire le coach de l’OM, même si l’équipe ne gagne pas, elle montre quand même de belles choses sur le terrain. « Tout ne va pas mal. Si j'avais vu que l'équipe était nulle, n'était pas compétitive j'aurais déjà cherché à faire des changements. Effectivement on n'a pas de résultats, mais au niveau du jeu est-ce que c'est si mauvais? Il ne faut pas tout voir en noir. Quand on analyse les défaites, tout n'est pas si mauvais. Des joueurs doivent jouer à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, mais aujourd'hui c'est compliqué de jouer contre Marseille », ajoute Gennaro Gattuso.