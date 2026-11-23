Comment regarder Sporting CP - Manchester United avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Manchester United se rend à l’Estadio Jose Alvalade, à Lisbonne, mercredi soir pour affronter le Sporting CP en Ligue des champions.

Le Sporting arrive en excellente forme. L’équipe de Paulo Fonseca a remporté ses cinq derniers matches, dont une victoire 4-0 contre Uniao Serra en Coupe du Portugal le week-end dernier et un succès 1-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk en compétition européenne.

United aborde ce rendez-vous dans une situation bien plus fragile. Le premier match de Mauricio Pochettino à sa tête s’est soldé par une défaite 4-0 à Liverpool, après des revers contre Chelsea et Bournemouth ainsi qu’un match nul spectaculaire, 4-4, face à Aston Villa.

Le club lisboète a fait preuve de solidité défensive, ne concédant qu’un seul but lors de ses cinq dernières sorties. United en a encaissé 15 sur la même période.

Les visiteurs peuvent néanmoins s’appuyer sur leur victoire européenne 3-2 contre la Roma plus tôt ce mois-ci. Pochettino devra retrouver cet état d’esprit pour espérer obtenir un résultat lors d’une soirée difficile au Portugal.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les options de streaming en direct.

Les informations officielles concernant la chaîne TV et la diffusion en direct de Sporting CP - Manchester United ne sont pas encore disponibles. Nous mettrons cette page à jour dès que les informations de diffusion seront confirmées.

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