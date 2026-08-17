Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, a exprimé sa satisfaction après la victoire face à l'équipe de la Juventus des moins de 23 ans lors du match amical disputé au stade Allianz, quelques jours avant le début du parcours de l'équipe en Serie A face à Frosinone.

Spalletti a déclaré après la rencontre à la chaîne « Sky Sport » : « Suis-je satisfait du match ? Nous voulions aujourd'hui jouer plus longtemps, mais il était également nécessaire de nous entraîner, et nous poursuivrons le travail au cours des prochains jours. »

L'entraîneur italien a évoqué le transfert du gardien Guglielmo Vicario, en déclarant : « Je suis satisfait, il faisait partie des noms que nous ciblions. Certaines choses ont pris plus de temps que prévu, mais nous sommes heureux de son arrivée parmi nous. »

Il a ajouté : « Je le connais très bien. C'est un gardien qui possède de l'expérience et qui a atteint sa maturité. Sa dernière période à Tottenham n'a pas été suffisamment positive, mais nous sommes convaincus d'avoir recruté un gardien de premier ordre », d'après ce qu'a rapporté le site du journaliste Gianluca Di Marzio.

Spalletti a également salué le défenseur colombien Jhon Lucumí, récemment arrivé dans les rangs de la Juventus, en expliquant : « Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de chercher des joueurs forts et capables de remplir les rôles qui leur sont demandés, et nous sommes confiants que Lucumí possède ces qualités. »

Il a poursuivi : « Pour la saison qui nous attend, nous avons besoin d'un plus grand nombre de joueurs capables de rivaliser pour une place de titulaire. »

Au sujet de l'état de l'équipe avant le début de la saison, Spalletti a déclaré : « Je constate que tout le monde fait preuve de positivité dans sa façon de se comporter et dans son désir de progresser. Nous sommes dans une situation qui nous permet de mettre en avant le travail que nous avons accompli au cours des dernières semaines. »

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