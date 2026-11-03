Il semble que le Real Madrid ait retrouvé son niveau habituel. Après sa large victoire 4-1 sur Séville, les hommes de l'entraîneur José Mourinho ont élevé leur niveau de performance et sont désormais prêts à rivaliser avec le Barça.

Le Real Madrid accuse encore un retard de trois points sur le Barça en Liga, mais le club merengue sait que le moindre faux pas de l'équipe de Hansi Flick pourrait lui permettre de prendre la tête du classement.

Ce regain de forme coïncide avec l'absence de Vinicius Junior du onze de départ des Merengue, en raison de sa suspension de 4 matchs, et avec l'émergence de Yan Diomande, devenu l'un des joueurs les plus en vue du club madrilène, comme l'a rapporté le site de la radio espagnole « Cadena SER ».

Que se passera-t-il au retour de Vinicius ?

Une fois sa suspension de quatre matchs purgée, le Brésilien tentera de réintégrer le onze de départ qui a livré des prestations exceptionnelles en son absence.

Le sujet a été abordé dans l'émission « El Larguero » sur Cadena SER, où l'ancien joueur espagnol Alvaro Benito a encouragé Vinicius Junior à retrouver son niveau habituel au sein du reste de l'équipe, déclarant : « Pour moi, c'est très simple. C'est un excellent joueur, mais il a un problème : il a tendance à se relâcher défensivement pendant la majeure partie du match. »

Néanmoins, l'analyste estime qu'il ne faut pas non plus écarter Diomande, compte tenu de son excellent début de saison, ajoutant : « Je préfère conserver Diomande ou le faire jouer en alternance. Il y a des matchs où Güler peut évoluer dans l'entrejeu en double pivot avec Tchouaméni pour ménager Bernardo. »

Pour autant, Alvaro Benito estime que Vinicius doit s'impliquer davantage dans les tâches défensives s'il veut continuer à jouer pour le Real Madrid.

Il a expliqué : « Lorsque chaque joueur assume ses tâches défensives, ce qui est logique, il ne nous reste qu'à voir qui livre la meilleure prestation et l'attaque la plus percutante à chaque match. Mais pour ma part, cela faisait longtemps que je n'avais pas senti que les choses allaient bien. »

À ce moment-là, l'ancien joueur du Real Madrid Rafa Alkorta a rappelé à Vinicius que, pour rivaliser avec Diomande, il devait fournir le même effort : « Diomande marque des buts et travaille dur. »

Dans le même temps, Vinicius Junior néglige ses tâches défensives, ce qui a causé de nombreux problèmes au Real Madrid par le passé, poursuivant : « Nous parlons d'un joueur doté d'un physique remarquable. C'est une véritable machine. Tout ce qu'il a à faire, c'est désactiver cette partie de son cerveau qui lui ordonne de courir vers l'avant et vers l'arrière. Pour moi, c'est une chose qui lui serait très bénéfique. Comment ne pas essayer de l'aider à sortir de sa situation actuelle ? Cela dépend de lui, et j'ai de sérieux doutes quant à sa capacité à y parvenir. »

À la lumière de ce qui s'est passé lors des dernières saisons, où Vinicius a totalement ignoré ses tâches défensives, comme le souligne l'ancien joueur espagnol José Mari Bakero : « Cette situation découle du fait qu'on a laissé Vinicius faire des choses totalement hors de propos. Aujourd'hui, avec Mourinho et cette expulsion, il faut garder à l'esprit que Vinicius a pris, ces dernières années, certaines habitudes très malsaines, et ce ne sera pas facile car cela fait partie de sa nature, malheureusement. »

Alvaro Benito partage cet avis, estimant que les événements récents n'ont pas non plus été tendres avec lui, et a déclaré : « Ce ne sera pas facile car il a le sentiment de ne rien faire de différent de ce qu'il faisait lorsqu'il brillait, bien que sa véritable explosion soit survenue lorsqu'il jouait comme second attaquant sous les ordres d'Ancelotti. Même Arbeloa lui a dit qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas se voir confier de tâches défensives. C'est pourquoi il doit changer sa façon de penser pour redevenir le joueur qu'il était auparavant. »