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Un vaste sondage réalisé par le quotidien espagnol AS a révélé la place qu'occupe Jude Bellingham, star du Real Madrid, auprès des amateurs de football.

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Le sondage du journal madrilène a en effet placé l'international anglais devant plusieurs légendes du jeu et stars actuelles, au premier rang desquelles Andrés Iniesta, Steven Gerrard et Michael Laudrup. Il s'est rapproché de Luka Modrić, mais est resté loin derrière Zinédine Zidane.

Ce sondage a été lancé après la prestation remarquable de Bellingham face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Parti sur le banc, il est entré en seconde période et a profondément changé le visage du Real Madrid, en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Il a ainsi été l'un des grands hommes de la rencontre, remportée 5-1 par les Merengues.

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Le journal a confronté directement Bellingham à dix joueurs, en demandant à ses lecteurs s'ils le jugeaient meilleur que chacun d'entre eux, pris un par un.

Au total, 13 212 personnes ont participé au sondage, selon les résultats publiés par le journal madrilène à la clôture du vote, dans son édition du soir.

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Le résultat le plus marquant est la nette domination de Bellingham sur Pedri, joueur du FC Barcelone : 86 % des participants ont choisi l'Anglais, contre seulement 14 % pour la star espagnole.

Le joueur du Real Madrid devance également Steven Gerrard (83 % contre 17 %), Michael Laudrup (72 % contre 28 %) et Andrés Iniesta (62 % contre 38 %).

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Bellingham n'a en revanche eu aucun mal à s'imposer face à d'autres noms : il a recueilli 97 % des voix face à Martin Ødegaard, et a devancé Rayan Cherki avec 96 %, Paul Scholes avec 92 % et Frank Rijkaard avec 89 %.

Le duel avec son ancien coéquipier au Real Madrid, Luka Modrić, s'est toutefois révélé plus difficile : 66 % des participants ont préféré la star croate, contre 34 % pour Bellingham.

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Quant à Zinédine Zidane, il est le seul nom à avoir devancé Bellingham avec un écart plus important, choisi par 79 % des participants, contre 21 % pour l'international anglais.

Bellingham s'était exprimé sur les comparaisons avec Zidane après le match face au PSV Eindhoven : « Ce n'est pas une pression pour moi, mais un honneur. Je fais certaines choses qui, pour certains, rappellent Zidane, mais il était bien meilleur que moi. »

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Sur le plan statistique, le journal souligne que Bellingham est le troisième joueur du Real Madrid le plus utilisé cette saison en temps de jeu, avec 1 447 minutes, derrière Thibaut Courtois, qui en a disputé 1 530, et Kylian Mbappé, qui en compte 1 613.

Sur ces minutes, Bellingham a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives. Son but contre le PSV Eindhoven compte parmi ses moments forts, et il a également offert l'autre but sur une passe pour Vinícius Júnior.

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Bellingham a attribué son regain de forme à son entraîneur, José Mourinho, résumant d'une formule : « Mourinho, rien d'autre. »