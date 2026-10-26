Son contrat expire cet été : le BVB prévoirait de se passer de sa star défensive

Selon un article des Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund n’envisage actuellement pas de prolonger le contrat de l’Algérien, qui arrive à échéance. On ignore également si le joueur souhaite lui-même une prolongation.

Derrière le trio de défenseurs centraux privilégié par l’entraîneur Niko Kovac, composé de Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Joane Gadou, Bensebaini doit pour l’heure se contenter d’un rôle de concurrent au BVB. Alors qu’il faisait partie des titulaires habituels la saison dernière, il doit souvent prendre place sur le banc cette saison.

Le joueur de 31 ans a néanmoins su convaincre lors de ses rares apparitions, notamment récemment en Bundesliga contre l’Eintracht Francfort. Face à la SGE, Bensebaini s’est montré intraitable dans les duels, s’est interposé sur chaque tir et a souvent réussi à mettre le pied, même dans les situations les plus désespérées.

« Avec Ramy, on voit tout de suite que c’est un joueur expérimenté. Il n’a pas beaucoup joué en début de saison, puis il entre en jeu et termine le match avec assurance. Il a aussi effectué deux ou trois bonnes montées et a largement contribué au fait que nous n’ayons de nouveau pas encaissé de but », s’est enthousiasmé Lars Ricken, directeur général chargé des affaires sportives, au sujet de l’Algérien.

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Bensebaini ne sera toutefois pas sur le terrain lors du prochain match de Dortmund en Coupe d’Allemagne contre le SV Werder Brême. Après le carton rouge reçu lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich, il lui reste un match de suspension à purger.

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Depuis quand Ramy Bensebaini joue-t-il au BVB ?

Bensebaini compte désormais six apparitions toutes compétitions confondues. Après avoir manqué le début de saison en raison d’une contusion aux côtes, il a été titularisé lors des deux derniers matches de Ligue des champions et en Bundesliga le week-end dernier.

Le joueur de 31 ans est sous contrat avec le BVB depuis 2023 : il avait alors rejoint les Jaune et Noir en provenance du Borussia Mönchengladbach sans indemnité de transfert. Depuis, le défenseur totalise tout de même 112 matches, dix buts et onze passes décisives.