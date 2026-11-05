Ivan de la Peña, l'agent de Gavi, la star du Barça, a réagi aux informations évoquant un possible départ du milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal.

La situation difficile que traverse le produit de l'académie de La Masia, ainsi que son faible temps de jeu, ont alimenté les spéculations autour de son avenir, certaines informations indiquant qu'il n'est pas satisfait de la réduction de son rôle.

Les dernières informations suggèrent que Naples est prêt à offrir une porte de sortie au vainqueur de la Coupe du monde 2026.

Cependant, le représentant de Gavi a déclaré qu'il n'avait négocié avec aucun club et que le milieu de terrain espagnol resterait au Barça.

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De la Peña a déclaré, selon le site « tribuna » : « Je n'ai négocié avec personne. Gavi restera. »

Malgré le retour à sa pleine condition physique et la fin de ses problèmes de blessure, Gavi n'a pu disputer que huit matches cette saison, dont seulement 2 comme titulaire.

La blessure de Rodri a désormais ouvert la porte au joueur de 22 ans pour retrouver une place de choix au sein de l'équipe catalane.