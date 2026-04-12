Son absence suscite des interrogations… Le point sur la situation de la star du Bayern avant la rencontre face au Real

À la veille du choc retour contre le Real Madrid, programmé mercredi à l’Allianz Arena, l’une des stars du Bayern Munich suscite l’inquiétude.

Les deux formations s’étaient déjà rencontrées la semaine passée au stade Santiago Bernabéu, où le Bayern avait dominé les Madrilènes 2-1 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Samedi, le club bavarois a repris la compétition nationale en écrasant le St. Pauli 5-0, mais il a dû se passer de sa star allemande Serge Gnabry, touché au genou.

Son absence a immédiatement suscité l’inquiétude chez les supporters quant à sa participation au match retour contre le Real Madrid.

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Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a fait le point sur l’état de santé de Gnabry après la rencontre, déclarant : « Nous avons jugé qu’il n’était pas judicieux qu’il nous accompagne à Hambourg. Avec deux vols au programme, il n’aurait de toute façon probablement pas été disponible pour jouer. »

Optimiste, il a ajouté : « Nous pensons qu’il sera prêt mercredi. »

Rappelons que Gnabry était titulaire au match aller contre le Real Madrid et a adressé la passe décisive qui a mené au premier but de Luis Díaz, tandis que Harry Kane a inscrit le deuxième but et que Kylian Mbappé a réduit l’écart pour les Merengues.

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