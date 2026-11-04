La chaîne du Real Madrid a ouvert le feu sur Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, en raison de la date du prochain match de l'équipe madrilène face à Valence, estimant que le calendrier annoncé place les joueurs de José Mourinho dans des conditions illogiques, comparé aux autres clubs espagnols engagés en Ligue des champions.

Cette offensive est intervenue durant l'émission d'analyse de la chaîne du club, avant la confrontation face aux Grecs de l'AEK Athènes, où le reportage de présentation diffusé sur la chaîne a révélé le mécontentement du Real Madrid de devoir disputer son match de championnat le samedi 7 novembre, après avoir affronté l'équipe grecque à l'extérieur le mercredi 4 novembre au soir, en Ligue des champions.

74 heures entre Athènes et Valence

Le présentateur a déclaré dans le reportage de la chaîne du Real Madrid : « Il n'est pas logique que le Real Madrid joue le samedi après avoir été contraint de disputer un match de Ligue des champions aujourd'hui. Ce match a été affecté par les décisions de Tebas, il nous traite comme si nous venions de Lituanie. »

La durée entre le coup d'envoi des deux matches du Real Madrid face à l'AEK Athènes et à Valence est d'environ 74 heures et 15 minutes, mais la contestation madrilène ne concerne pas uniquement l'intervalle de temps, mais aussi les conditions du déplacement européen et leur impact sur la préparation de l'équipe en vue de la confrontation nationale.

La délégation du Real Madrid va effectuer un déplacement à l'extérieur en Grèce, avant de rentrer dans la capitale espagnole, avec des prévisions d'une arrivée aux premières heures de la matinée du jeudi, ce qui signifie qu'une journée importante de la période de préparation sera affectée par le voyage et la récupération, avant la confrontation face à Valence à l'extérieur le samedi soir.

Pourquoi le Real Madrid se sent-il lésé ?

La contestation s'intensifie lorsqu'on compare la date du match du Real Madrid au calendrier des autres clubs espagnols engagés en Ligue des champions.

Le Barça et l'Atlético Madrid ont disputé leurs matches européens le mardi 3 novembre, avant de s'affronter le dimanche 8 novembre, tandis que Villarreal a joué le mardi et le Real Betis le mercredi, puis tous deux disputent leurs matches de championnat le dimanche également.

Ainsi, le Real Madrid devient la seule équipe espagnole parmi les participants à la Ligue des champions à disputer son match national le samedi, bien qu'elle ait disputé une confrontation européenne à l'extérieur le mercredi.

Il aurait été possible, selon le point de vue madrilène, de reporter la confrontation face à Valence au dimanche, ce qui aurait donné à l'équipe une période plus longue pour récupérer et se préparer, d'autant plus que la semaine suivante marque la trêve internationale et qu'aucune nouvelle journée européenne ne vient surcharger le calendrier des matches.

Malgré cela, la Ligue n'a pas placé le Real Madrid en deçà du seuil minimal de repos retenu entre les matches, puisque l'intervalle de temps dépasse les 72 heures, mais le club estime que les calculs temporels ne reflètent pas pleinement l'impact du voyage et de la fatigue physique sur les joueurs.