Solskjaer suggère qu'être "gentil" coûte des points à Manchester United

Les Red Devils ont perdu des points contre Sheffield United à domicile la semaine dernière après deux décisions d'arbitrage douteuses.

Ole Gunnar Solskjaer pense que ses joueurs auraient dû faire plus d'histoires sur le but non autorisé à Manchester United après qu'il ait été révélé que c'était une erreur qu'il soit refusé. Anthony Martial pensait qu'il avait égalisé contre Sheffield United, en milieu de semaine, mais sa frappe à bout portant a été annulée après qu'il ait été jugé qu'Harry Maguire ait commis une faute sur Aaron Ramsdale, le portier adverse, lors de l'action du but.

Solskjaer était mécontent de la décision à l’époque et a révélé lors de sa conférence de presse que le rapport des délégués du match indiquait que le but aurait dû être maintenu. Et l'entraîneur des Red Devils pense que l'arbitre Peter Bankes aurait peut-être changé d'avis si les joueurs avaient mis un peu plus de pression sur lui. "Je pense que chaque fois qu'une équipe se sent traitée injustement, il y aura une réaction, mais l'erreur est humaine… Je n'ai aucun problème avec l'erreur humaine".

"Absolument aucun problème. Et je comprends pourquoi les décisions ont été prises. Malheureusement, ils sont allés contre nous et ils ont eu tort. C’est le football pour vous, mais c’est peut-être ce que la VAR aurait dû faire. Peut-être que nous aurions dû faire plus de bruit à ce sujet", a déclaré le Norvégien. "Nous sommes une bande de gentils garçons. Peut-être aurions-nous dû vraiment nous accrocher à cela ou les faire regarder avant que le jeu ne recommence, donc ce sont des choses dont nous devons apprendre et utiliser comme motivation ou énergie".

Solskjaer met la pression sur les arbitres

"Vous ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit gratuitement". Alors que l'équipe de Solskjaer se prépare à accueillir Southampton en championnat et à revenir à la victoire, l'entraîneur de Manchester United a riposté en affirmant avoir eu toute la chance en matière de décisions. "Il y a eu trop longtemps un récit sur les décisions que nous avons pour nous et je peux examiner de nombreuses décisions cette saison que nous pensons ne pas avoir", a poursuivi Solskjaer.

"Même le premier match de championnat, Victor… ils étaient d'accord sur celui-là. Ce n’était pas une sanction. Mais cela ne change pas où nous en sommes actuellement. Nous passons simplement à autre chose", a ajouté le Norvégien. Après une défaite contre Sheffield United et un match nul contre Arsenal, Solskjaer cherche à ce que son équipe mette fin à cette série à Southampton mardi soir. Après avoir pris du retard sur Manchester City en tête du classement, Solskjaer cherche à ce que son équipe poursuive une série régulière.

"Chaque équipe est dans la même situation et dans la même position. Celui qui récupère le meilleur et qui exécute le mieux gagnera, celui qui fait le mieux face à la situation. Nous voulons organiser une course. Depuis le 1er novembre, nous avons perdu contre Sheffield United et c'est la seule défaite que nous ayons eue en championnat. Nous devons revenir à ce niveau et cette norme. Parfois, il faut avoir de la chance. La plupart du temps, il est préférable de se concentrer uniquement sur vous-même et de rester régulier dans vos comportements. Si vous vous préparez de la même manière et abordez un jeu de la bonne manière, vous obtiendrez des résultats", a conclu Solskjaer.