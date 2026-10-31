Situation inattendue : l'avenir d'Arnold au Real Madrid en suspens

L'avenir de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid suscite des doutes, alors qu'il est marginalisé sur le plan sportif et que Fede Valverde s'est imposé comme l'un des éléments essentiels du onze, après avoir été utilisé au poste d'arrière droit, suivi de Denzel Dumfries, le joueur anglais étant devenu la troisième option.

Depuis le 15 septembre dernier, Alexander-Arnold n'a disputé que le match face à Villarreal, lors duquel il a été remplacé à la 52e minute, en plus d'une apparition symbolique lors du Clasico.

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La situation ne semble pas facile pour l'ancien joueur de Liverpool, car Mourinho préfère s'appuyer sur les options les plus solides sur le plan physique, comme Fede Valverde et Dumfries, ce qui limite la participation d'Alexander-Arnold aux matches dans lesquels l'entraîneur portugais estime que son équipe dispose d'un avantage conséquent, selon le journal espagnol « Sport ».

Parmi les détails qui l'illustrent, Alexander-Arnold n'a été titularisé qu'une seule fois à l'extérieur du stade du Real Madrid, et c'était face à Elche.

Au total, le joueur anglais a disputé 7 matches cette saison, pour un total de seulement 344 minutes, tandis que Dumfries a disputé 3 matches supplémentaires et a été titularisé 3 fois de plus que son coéquipier, portant son total de minutes de jeu à près de 600 minutes.

Un avenir compliqué

L'avenir d'Alexander-Arnold au Real Madrid paraît très compliqué. L'arrière anglais est arrivé dans le club merengue au milieu de grandes attentes, en tant que l'un des meilleurs joueurs à son poste au monde.

Le Real Madrid a versé 10 millions d'euros pour s'assurer la venue du joueur et sa participation à la Coupe du monde des clubs, bien que son contrat avec Liverpool ne devait expirer que quelques jours plus tard.

Mais son adaptation à l'équipe n'a pas été facile. Lors de sa première saison, il a disputé 30 matches, dont 22 comme titulaire, et a livré une saison au niveau irrégulier. Un an seulement plus tard, le club a pris conscience de la nécessité de miser fortement sur Dumfries pour occuper ce même poste, au moment où Fede Valverde continue de prouver sa capacité à apporter un plus sur le côté droit.

L'expérience du maillot blanc n'a pas été celle qu'Alexander-Arnold avait imaginée. Quelques mois seulement avant son transfert au Real Madrid, l'arrière anglais évoquait son ambition de remporter le Ballon d'Or, mais l'histoire a beaucoup changé, et son avenir au club est devenu sujet à doutes.

Ni le Real ni le joueur ne semblent envisager de mettre un terme à leur relation pour le moment, mais la réalité indique que le manque de temps de jeu pourrait, à moyen terme, conduire à reconsidérer le maintien d'Alexander-Arnold dans la capitale espagnole, selon le journal.