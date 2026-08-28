Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a adressé un nouveau message à Alejandro Balde lors de la réception de l'Athletic Bilbao, une rencontre qui s'est soldée par une victoire 2-0 des Blaugrana en Liga.

Après s'être exprimé en conférence de presse et avoir mis la pression sur Balde afin qu'il donne 100 % de son niveau, l'entraîneur a fait passer un autre message depuis le banc de touche, à travers ses choix face à la formation basque.

Marc Casadó Xavi Espart a débuté la rencontre face à Bilbao en tant que titulaire, et lorsque Flick a procédé à un changement sur le côté gauche, il a choisi João Cancelo.

Le journal Sport a rapporté que Balde, qui avait entamé son échauffement, est retourné sur le banc et n'a pu cacher son mécontentement, comme le ferait n'importe quel joueur professionnel, faute d'avoir pu prendre part au match.

Balde sait que sa mission est difficile, et pas seulement parce que Hansi Flick le lui a signifié, mais parce que l'entraîneur allemand agit déjà en ce sens. Le joueur se retrouve donc dans une situation délicate, et jusqu'à présent, il a choisi de continuer à se battre pour rester au Barça.

Flick serait heureux de voir une meilleure version de Balde, qui possède encore un grand potentiel à 22 ans.

Balde est passé du statut de titulaire à celui de remplaçant, et sa situation s'est dégradée ces derniers jours en raison de l'émergence en force de Xavi Espart, désormais titulaire d'un numéro avec l'équipe première et évoluant au poste de latéral gauche offensif, sans oublier l'arrivée de João Cancelo.

Balde peut accepter ce défi ou reconsidérer sa position et étudier de nouveau les offres du marché des transferts. À ce stade, à l'approche du 1er septembre, il est difficile de trouver une bonne destination, même si Manchester United pourrait lui ouvrir ses portes à tout moment, comme l'ont laissé entendre ces dernières heures des informations faisant état d'un intérêt du Milan AC à son égard.

La valeur du latéral s'élève à environ 40 millions d'euros, le Barça estimant que son départ, s'il devait avoir lieu, devrait rapporter une somme importante aux caisses du club. Une autre option s'offre à Balde : attendre le mercato hivernal et, s'il continue à jouer son rôle secondaire actuel, commencer à envisager un départ.

Balde est lié au Barça par un contrat jusqu'en 2028, assorti d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. Parmi les options alternatives figure également le prêt, à l'image de l'opération conclue avec Araújo et Liverpool, mais ce scénario n'est pas d'actualité pour le moment.

La décision revient avant tout à Balde lui-même : soit continuer et se battre pour obtenir une place dans le onze, soit chercher des options qui lui garantissent un rôle de titulaire dans un autre club.

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