Simeone : le Barça pratique un football différent du nôtre

Le solide début de saison du Barça a été salué par son rival de l'Atlético de Madrid, après que l'entraîneur argentin Diego Simeone a qualifié le club catalan de « meilleur », dans une évaluation qui reflète le niveau affiché par les hommes de Hansi Flick durant les premières semaines de compétition.

Interrogé par le réseau « ESPN » sur le niveau du Barça, Simeone a déclaré : « Ils sont les meilleurs », accordant à l'équipe un éloge marquant de la part d'un entraîneur doté d'une longue expérience à l'affronter en compétitions nationales et en Ligue des champions.

Simeone a affirmé : « Le Barça propose un football magnifique et semble évoluer à un niveau totalement différent du reste des équipes. En réalité, il n'avait pas de véritable attaquant de type numéro 9, puis Raphinha est apparu et a inscrit 12 buts en 7 matchs, tandis que Lamine Yamal a marqué, je crois, 7 buts. »

Il a ajouté : « Les chiffres sont impressionnants, et l'équipe met la pression sur ses adversaires sur leur propre terrain en les privant de temps et d'espaces. Le Barça n'a pas peur de prendre des risques ou d'encaisser un but, car il paraît d'autant plus supérieur qu'il impose son style, et c'est pourquoi je le vois comme la meilleure équipe du moment. »

Simeone connaît bien la difficulté de jouer face au Barça, lui qui, au cours de sa carrière avec l'Atlético de Madrid, a disputé de nombreuses confrontations contre le club catalan et a réussi à obtenir des résultats notables face à lui à plus d'une occasion.

De plus, l'Atlético a affronté le Barça en compétitions officielles jusqu'à une date récente, ce qui confère un poids supplémentaire à l'évaluation de l'entraîneur argentin.

L'éloge de Simeone intervient alors que le Barça est en tête du classement avec 21 points, après avoir affiché de forts niveaux sous la conduite de Flick, réussissant à imposer son style et à obtenir des résultats positifs depuis le début de la saison.

Néanmoins, le principal défi qui attend le Barça reste de maintenir cette dynamique au cours des prochains mois, dans un contexte de calendrier chargé et de compétition accrue pour les titres. Un début en fanfare donne confiance à l'équipe, mais la régularité et la capacité à gérer les matchs décisifs détermineront l'ampleur de sa réussite en fin de saison.