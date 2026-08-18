Simeone écrit le dernier chapitre du transfert d'Alvarez

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a fermé la porte à un départ de Julian Alvarez au Barça durant l'actuelle période de transferts, affirmant sa volonté de conserver l'attaquant argentin, malgré la controverse persistante autour de son avenir à environ deux semaines de la clôture du marché des transferts.

Selon les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse ayant précédé la rencontre de l'Atlético face à Malaga en ouverture de son parcours en Liga, la position de la direction du club, menée par Miguel Angel Gil Marin, est claire et tranchée quant à l'avenir d'Alvarez, l'entraîneur soulignant que les propos du propriétaire du club ont mis fin au débat autour d'un éventuel départ.

Simeone a déclaré : « Si le propriétaire du club Gil Marin s'est exprimé de façon catégorique, je pense que la chose est très claire », en référence au refus de l'Atlético d'ouvrir la porte à un transfert de son attaquant au Barça.

Dans le même temps, l'entraîneur argentin a reconnu qu'Alvarez traverse une phase difficile sur le plan psychologique et sportif, affirmant que le club œuvre à l'aider à retrouver sa concentration et à revenir à son meilleur niveau, mais il a précisé que le joueur n'est pas prêt actuellement à participer.

Simeone a ajouté : « Sur le plan sportif, nous allons essayer de prendre soin de la personne et du joueur, et nous espérons qu'il sera dans les conditions appropriées pour continuer à prendre soin du nom et du joueur qu'il est », expliquant que le staff technique ne le voit pas dans un état lui permettant de participer aux matches à l'heure actuelle.

Malgré la crise entourant l'avenir de l'attaquant argentin, Simeone a insisté sur le fait qu'il croit toujours au projet de construction de l'équipe autour d'Alvarez, affirmant que le joueur a beaucoup apporté à l'Atlético depuis son arrivée, et qu'il demeure une pièce essentielle de ses plans pour la nouvelle saison.

L'entraîneur a déclaré : « Je pense toujours de la même manière. C'est un garçon exceptionnel, et nous continuons à réfléchir à construire une équipe autour de lui. Il a beaucoup apporté au club depuis son arrivée. »

Simeone a confirmé dans le même temps qu'Alvarez ne figurera pas dans la liste de l'Atlético pour son premier match en Liga, prévu face à Malaga mercredi soir, en raison de son manque de disponibilité pour participer.

L'entraîneur a refusé de s'engager dans une polémique sur la réaction des supporters de l'Atlético envers le joueur s'il restait dans les rangs de l'équipe, affirmant son respect pour tous les avis, et citant des expériences passées qu'il a vécues avec des joueurs ayant fait face à des situations similaires, comme Diego Costa et Antoine Griezmann.

Il a déclaré : « Les gens donneront leur avis et penseront ce qu'ils ont à penser. Je respecte toutes les positions. »

Concernant le marché des transferts, Simeone a laissé la porte ouverte à de nouvelles possibilités, affirmant que l'Atlético reste prêt à tout rebondissement avant la clôture du marché, et que le visage définitif de l'équipe se dessinera après la fin de la période des transferts.

L'entraîneur argentin a déclaré : « Il y a encore un marché et nous sommes prêts à ce qui va se passer. Quand le marché sera terminé, nous aurons une idée plus claire de ce que nous sommes. »