L'Atlético Madrid se prépare à vivre une semaine particulièrement difficile, puisque les hommes de l'entraîneur Diego Simeone attendent deux affrontements de haut niveau, face au Bayern Munich et au Barça.

L'Atlético Madrid reçoit le Bayern Munich demain mardi, en Ligue des champions, avant de défier le Barça dimanche prochain, lors de la 12e journée de Liga.

Le journal Sport, citant « Marca », rapporte que Simeone fait face à un dilemme concernant son joueur Cuti Romero, qui pourrait avoir une influence décisive sur le résultat des deux rencontres.

Romero joue un rôle de premier plan : le défenseur argentin était de retour dans le groupe pour le match de samedi dernier face à Levante, après s'être remis des problèmes physiques qui l'avaient privé de participer face à Stuttgart et au Deportivo La Corogne.

Cependant, il n'a finalement pas disputé la moindre minute lors de la victoire du club madrilène face à Levante.

En outre, le joueur a de nouveau effectué une séance d'entraînement en salle de sport aujourd'hui lundi, comme il l'avait fait au lendemain du match contre Levante, ce qui accroît les doutes sur son état physique et sur sa capacité à être titulaire face au Bayern Munich.

De fait, après son absence des entraînements sur le terrain lors de la séance du jour, tous les indices laissent penser que Simeone ne prendra pas le risque d'aligner le défenseur argentin, même si la possibilité qu'il obtienne quelques minutes face au Bayern Munich reste d'actualité.

L'entraîneur pourrait décider de garder Cuti pour la rencontre de dimanche prochain, lorsque l'Atlético devra trouver le bon moyen de stopper Lamine Yamal et Raphinha.

La priorité sera de gérer le temps de jeu de Cuti Romero et d'éviter qu'il ne subisse une rechute physique, au cours d'une semaine où le club madrilène attend deux défis du plus haut degré de difficulté.

Il faut également prendre en compte le passé de blessures dont Cuti Romero a souffert au cours des dernières saisons. C'est un facteur que Simeone intégrera assurément à ses calculs, et qui pourrait le pousser à répartir le temps de jeu du défenseur et à le réserver pour la rencontre face au Barça.

Quoi qu'il en soit, sa présence représente une nouvelle importante pour l'Atlético Madrid avant de disputer deux des rencontres les plus difficiles de la saison.

En définitive, Simeone devra bien évaluer l'ampleur des risques et déterminer le moment où il aura le plus besoin des services du défenseur argentin.

Avec deux adversaires dotés d'immenses capacités offensives, et un intervalle de seulement quelques jours entre les deux rencontres, la gestion du temps de jeu de Cuti Romero pourrait se transformer en l'une des décisions les plus importantes que prendra l'Atlético Madrid au cours de cette semaine.