Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084505176.jpgAlterphotos
Traduit par

Simeone dans l'embarras : un gros dilemme menace l'Atlético Madrid face au Barça

Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Atlético Madrid vs FC Barcelone
FC Barcelone
LaLiga
D. Simeone
C. Romero
Espagne

L'Atlético Madrid se prépare à vivre une semaine particulièrement difficile, puisque les hommes de l'entraîneur Diego Simeone attendent deux affrontements de haut niveau, face au Bayern Munich et au Barça.

L'Atlético Madrid reçoit le Bayern Munich demain mardi, en Ligue des champions, avant de défier le Barça dimanche prochain, lors de la 12e journée de Liga.

Le journal Sport, citant « Marca », rapporte que Simeone fait face à un dilemme concernant son joueur Cuti Romero, qui pourrait avoir une influence décisive sur le résultat des deux rencontres.

Romero joue un rôle de premier plan : le défenseur argentin était de retour dans le groupe pour le match de samedi dernier face à Levante, après s'être remis des problèmes physiques qui l'avaient privé de participer face à Stuttgart et au Deportivo La Corogne.

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

ATM

ATM

LaLiga

08 nov. 2026

BAR

BAR

Cependant, il n'a finalement pas disputé la moindre minute lors de la victoire du club madrilène face à Levante.

En outre, le joueur a de nouveau effectué une séance d'entraînement en salle de sport aujourd'hui lundi, comme il l'avait fait au lendemain du match contre Levante, ce qui accroît les doutes sur son état physique et sur sa capacité à être titulaire face au Bayern Munich.

De fait, après son absence des entraînements sur le terrain lors de la séance du jour, tous les indices laissent penser que Simeone ne prendra pas le risque d'aligner le défenseur argentin, même si la possibilité qu'il obtienne quelques minutes face au Bayern Munich reste d'actualité.

L'entraîneur pourrait décider de garder Cuti pour la rencontre de dimanche prochain, lorsque l'Atlético devra trouver le bon moyen de stopper Lamine Yamal et Raphinha.

La priorité sera de gérer le temps de jeu de Cuti Romero et d'éviter qu'il ne subisse une rechute physique, au cours d'une semaine où le club madrilène attend deux défis du plus haut degré de difficulté.

Il faut également prendre en compte le passé de blessures dont Cuti Romero a souffert au cours des dernières saisons. C'est un facteur que Simeone intégrera assurément à ses calculs, et qui pourrait le pousser à répartir le temps de jeu du défenseur et à le réserver pour la rencontre face au Barça.

Quoi qu'il en soit, sa présence représente une nouvelle importante pour l'Atlético Madrid avant de disputer deux des rencontres les plus difficiles de la saison.

En définitive, Simeone devra bien évaluer l'ampleur des risques et déterminer le moment où il aura le plus besoin des services du défenseur argentin.

Avec deux adversaires dotés d'immenses capacités offensives, et un intervalle de seulement quelques jours entre les deux rencontres, la gestion du temps de jeu de Cuti Romero pourrait se transformer en l'une des décisions les plus importantes que prendra l'Atlético Madrid au cours de cette semaine.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google