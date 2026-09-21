Simeone brise les barrières de l'hostilité et résume la saison du Barça en deux mots

Le début de saison tonitruant du Barça cette saison a été salué par son rival de l'Atlético de Madrid, après que l'entraîneur argentin Diego Simeone a qualifié le club catalan de « meilleur », dans une évaluation qui reflète le niveau affiché par les hommes de Hansi Flick durant les premières semaines de compétition.

Simeone a déclaré, lors d'une intervention sur la chaîne « ESPN », à propos du niveau du Barça : « Ils sont les meilleurs », accordant à l'équipe un hommage remarquable venant d'un entraîneur doté d'une longue expérience à l'affronter en compétitions nationales comme en Ligue des champions.

Simeone connaît bien la difficulté de jouer face au Barça, après avoir disputé au cours de sa carrière avec l'Atlético de Madrid de nombreuses confrontations contre le club catalan, réussissant à obtenir des résultats notables face à lui à plus d'une reprise.

Par ailleurs, l'Atlético a affronté le Barça en compétitions officielles jusqu'à une date récente, ce qui confère à l'évaluation de l'entraîneur argentin un poids supplémentaire.

L'hommage de Simeone intervient au moment où le Barça est en tête du classement avec 21 points, après avoir affiché des niveaux solides sous la direction de Flick, réussissant à imposer son style et à obtenir des résultats positifs depuis le coup d'envoi de la saison.

Néanmoins, le principal défi qui attend le Barça reste de maintenir cette dynamique durant les mois à venir, dans un contexte de calendrier chargé et de concurrence accrue pour les titres. Un début de saison tonitruant donne confiance à l'équipe, mais la régularité et la capacité à gérer les matches décisifs détermineront l'ampleur de sa réussite en fin de saison.