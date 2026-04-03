Simeone attend Flick avec impatience dans cette guerre de 11 jours entre Barcelone et l'Atlético

L'Espagnol Diego Simeone et l'Allemand Hansi Flick s'apprêtent à disputer l'une de leurs confrontations les plus passionnantes et les plus fréquentes, puisqu'ils s'affronteront à trois reprises en seulement 11 jours, dans une série de matchs décisifs qui pourraient sceller le sort du FC Barcelone en Liga et en Ligue des champions.

La rivalité entre les deux entraîneurs remonte à plusieurs années, et Simeone est à ce jour l'adversaire le plus fréquent de Flick : ils se sont affrontés à 9 reprises, avec 5 victoires pour l'Allemand, 2 nuls et 2 défaites. Le nombre de confrontations entre eux passera à 12 à l'issue de cette série de trois rencontres.

Cette série débutera demain samedi dans la capitale espagnole, Madrid, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, où Barcelone se rendra chez l'Atlético de Madrid, puis les deux équipes s'affronteront le 8 avril lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, avant de conclure cette série le 14 du même mois lors du match retour au stade Wanda Metropolitano.

Le bilan de Flick face à Simeone est globalement positif, à commencer par la victoire écrasante 4-0 du Bayern Munich sur l'Atlético lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021, en passant par le match nul 1-1 au retour à Madrid. Depuis qu'il a pris les rênes de Barcelone, Flick a enregistré deux victoires, un match nul et une défaite face aux Blaugranas.

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Parmi les affrontements les plus marquants de la saison dernière, l'Atlético s'était imposé 2-1 face à Barcelone en championnat, avant de remporter une large victoire 4-0 lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi.

En revanche, Barcelone avait livré une solide performance lors du match de championnat au stade de Montjuïc, avant de décrocher sa qualification pour la finale de la Coupe grâce à un but de Ferran Torres lors du match retour.

Cette saison, Barcelone a remporté une victoire spectaculaire 3-1 contre l'Atlético lors de son premier grand match après son retour au Camp Nou, malgré l'absence de Rafeina et d'autres blessures importantes.

De son côté, l'Atlético a dominé le match aller de la demi-finale de la Coupe, s'imposant largement 4-0 en première mi-temps, avant de conclure la rencontre sur le même score malgré les tentatives de Barcelone lors du match retour.

Barcelone occupe actuellement la tête du classement, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid et seize sur l'Atlético de Madrid, ce qui rend le match de samedi décisif pour conserver la première place.

Quant à l'Atlético, il cherchera à tirer parti de son avantage à domicile et à mettre la pression sur son adversaire dès le début de cette série de trois confrontations.