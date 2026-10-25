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L’attaquant du Borussia Dortmund Maxi Beier s’est réjoui d’avoir inscrit le but décisif après son entrée en jeu lors de la victoire 1-0 du BVB face à l’Eintracht Francfort. L’attaquant allemand a souligné l’importance de la confiance et d’un travail acharné à l’entraînement.

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Beier offre une victoire spectaculaire au Borussia Dortmund

Maxi Beier a fait la différence à la 80e minute pour offrir au Borussia Dortmund une victoire 1-0 contre l’Eintracht Francfort, dans un Signal Iduna Park à guichets fermés. Beier a lancé l’action sur l’aile gauche en servant le remplaçant Jobe Bellingham, avant de recevoir une remise précise.

Entré en jeu à la 68e minute, il a décoché une frappe enroulée de 17 mètres qui a battu le gardien de Francfort Noah Atubolu et terminé dans la lucarne opposée.

Ce but a offert au BVB sa cinquième victoire de la saison en Bundesliga et l’a propulsé en tête du classement.

L’attaquant attribue sa spécialité de la lucarne opposée à un travail acharné

Au micro de Sky après le coup de sifflet final, Beier a révélé que sa superbe frappe de loin ne devait rien au hasard. « Je travaille beaucoup ces frappes à l’entraînement », a expliqué Beier.

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« Bien sûr, je suis heureux que le ballon soit entré comme ça. Croire en [notre capacité à marquer en fin de match], c’est le plus important. »

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« Si vous n’y croyez pas, vous avez déjà échoué », a affirmé l’attaquant.

Beier apprécie un calendrier chargé alors que le BVB enchaîne les victoires

Malgré l’enchaînement éprouvant de matches sur les scènes européenne et nationale, Beier assure que l’effectif s’épanouit malgré la charge de travail. « Ces dernières semaines ont été exigeantes », a reconnu Beier.

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« Mais nous aimons tous jouer au football et être sur le terrain. »

La contribution décisive de Beier a confirmé la pertinence des changements tactiques effectués par Niko Kovac en seconde période.

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L’attaquant de Dortmund veut continuer à marquer

La forme de Beier devant le but offre à Kovac de solides options offensives à l’approche d’une période cruciale de la saison de Dortmund.

Le BVB se tourne désormais vers un match de Coupe d’Allemagne contre le Werder Brême en milieu de semaine, avant d’affronter le Bayern Munich.

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L’international allemand cherchera à conserver sa place dans la rotation offensive de Kovac.



