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L’attaquant du Borussia Dortmund Maxi Beier s’est réjoui d’être entré en jeu pour inscrire le but décisif lors de la victoire 1-0 du BVB face à l’Eintracht Francfort. L’attaquant allemand a souligné l’importance de la confiance et d’un entraînement sans relâche.

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Beier offre trois points au Borussia Dortmund au terme d’un match à suspense

Maxi Beier a signé un geste décisif à la 80e minute pour offrir au Borussia Dortmund une victoire 1-0 face à l’Eintracht Francfort, dans un Signal Iduna Park à guichets fermés. Parti du côté gauche, Beier a servi Jobe Bellingham, lui aussi entré en jeu, avant de recevoir une remise précise.

Entré à la 68e minute, Beier a décoché une frappe enroulée de 17 mètres qui a trompé le gardien de Francfort Noah Atubolu pour finir dans la lucarne opposée.

Ce but a permis au BVB de signer sa cinquième victoire de la saison en Bundesliga et de prendre la tête du classement.

Beier attribue sa maîtrise des frappes dans la lucarne opposée à un entraînement assidu

S’exprimant auprès de Sky après le coup de sifflet final, Beier a expliqué que sa spectaculaire frappe de loin ne devait rien au hasard. « Je travaille beaucoup ces frappes à l’entraînement », a-t-il expliqué.

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« Bien sûr, je suis heureux qu’elle soit rentrée comme ça. Le plus important, c’est de croire [en notre capacité à marquer en fin de match]. »

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« Si vous n’y croyez pas, vous avez déjà échoué », a affirmé l’attaquant.

Beier apprécie le calendrier chargé alors que le BVB enchaîne les victoires

Malgré une série de matches éprouvante dans les compétitions européennes et nationales, Beier assure que l’effectif s’épanouit avec cette charge de travail. « Ces dernières semaines ont été exigeantes », a-t-il reconnu.

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« Mais nous aimons tous jouer au football et être sur le terrain. »

La contribution décisive de Beier a donné raison à Niko Kovac, qui avait procédé à des changements tactiques en seconde période.

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L’attaquant de Dortmund veut conserver son efficacité devant le but

La forme de Beier devant le but offre à Kovac de solides options offensives avant une période cruciale de la saison de Dortmund.

Le BVB se tourne désormais vers un match de DFB-Pokal contre le Werder Brême en milieu de semaine, avant d’affronter le Bayern Munich.

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L’international allemand cherchera à conserver sa place dans la rotation offensive de Kovac.



