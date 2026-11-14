« Si tu ne changes pas, tu meurs » : un cauchemar attend les stars de Manchester United avec Pochettino

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Mauricio Pochettino ne dispose plus de beaucoup de temps pour démontrer sa capacité à ramener Manchester United au rang auquel aspirent ses supporters. Le technicien argentin fait son retour en Premier League par la porte de l'un des clubs ayant le plus besoin d'être reconstruits, après avoir pris les commandes en remplacement de Michael Carrick, fort d'un héritage d'entraîneur qui allie développement des jeunes talents, pressing intense et jeu offensif direct.

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Mais la question qui s'impose à Old Trafford n'est pas de savoir si Pochettino possède des idées tactiques claires, mais plutôt si le groupe actuel est capable de les appliquer. Les précédentes expériences du technicien, de Southampton et Tottenham au Paris Saint-Germain, en passant par Chelsea et la sélection américaine, révèlent qu'il n'est pas un entraîneur attaché à un seul plan, mais qu'il recherche plutôt l'équilibre entre sa philosophie et le potentiel de ses joueurs. Et c'est précisément ici que commence sa mission la plus complexe : construire une équipe qui rivalise avec férocité, sans se heurter aux limites de l'effectif dont il a hérité.

Southampton, les débuts qui ont façonné l'identité de Pochettino

L'étape de Southampton fut le véritable point de départ de la philosophie de Pochettino en Angleterre, après qu'il eut pris les commandes en remplacement de Nigel Adkins, conservant la structure tactique générale de l'équipe, mais opérant un changement radical dans la façon de jouer.

Le technicien argentin s'est principalement appuyé sur un 4-2-3-1, accordant une importance exceptionnelle au pressing haut et transformant la récupération du ballon en une arme offensive non moins dangereuse que les attaques organisées.

L'objectif n'était pas simplement de réduire les espaces face aux adversaires, mais de les forcer à commettre des erreurs dans des zones proches de leur but, puis de les exploiter rapidement.

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Au niveau de l'effectif, Pochettino n'a pas eu besoin d'une révolution sur le marché des transferts, se contentant d'ajouter des noms comme Dejan Lovren et Victor Wanyama, tout en se concentrant davantage sur le développement des éléments déjà présents.

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Il a réussi à tirer le meilleur d'Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Jay Rodriguez, Luke Shaw et Nathaniel Clyne, offrant l'exemple d'un entraîneur capable de créer de la valeur à partir des joueurs disponibles, plutôt que d'attendre d'énormes transferts pour résoudre ses problèmes.

Aucun privilège pour les stars, la première règle de Pochettino

Le développement des joueurs à Southampton n'était pas lié aux seuls aspects techniques, mais s'étendait au changement de mentalité de l'ensemble du groupe. Pochettino a compris que la mise en place d'un pressing avancé exige un engagement collectif, et que la réussite de tout système s'effondre lorsqu'un joueur bénéficie d'exceptions dont ses coéquipiers ne jouissent pas.

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Adam Lallana a résumé cette idée en revenant sur son expérience avec le technicien argentin, expliquant qu'il bénéficiait auparavant d'une plus grande liberté, que ce soit sur le côté gauche ou au poste de meneur de jeu, avant que les choses ne changent complètement avec l'arrivée de Pochettino.

Dès le premier jour, il est devenu évident que tout le monde était tenu de travailler, de courir et de presser, sans privilège particulier pour aucun joueur, quel que soit son statut. Cette mentalité sera l'un des dossiers les plus attendus à Manchester United, d'autant que l'équipe compte des noms influents habitués à se voir confier de larges rôles offensifs, à commencer par Bruno Fernandes.

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Le technicien argentin devra convaincre ses stars que le talent seul ne suffit pas, et que l'engagement tactique commence par les joueurs les plus influents et se termine par le dernier élément de l'effectif, selon ce qu'a rapporté le réseau « Sky Sports ».

Tottenham, construire une équipe jeune et rivaliser avec les grands

À Tottenham, les idées de Pochettino ont atteint un niveau plus mature, après qu'il eut réussi à bâtir une équipe dotée de vitalité, de vitesse et d'agressivité dans la récupération du ballon, tout en s'appuyant sur des passes verticales rapides pour lancer les attaques.

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L'Argentin a conservé le 4-2-3-1 comme option principale, mais il a accordé à ses joueurs une plus grande liberté de mouvement et de permutation des postes, tout en tirant profit de la vitesse des latéraux pour assurer la largeur offensive.

Dele Alli, Christian Eriksen et Heung-min Son évoluaient à proximité de Harry Kane, qui menait la ligne d'attaque, tandis que l'un des milieux de terrain, souvent Eric Dier, reculait dans la ligne arrière pour former un système défensif à trois joueurs lors de la possession.

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La force de l'équipe ne résidait pas uniquement dans l'organisation, mais dans sa capacité à effectuer de rapides transitions de la défense vers l'attaque, et à presser les adversaires avant qu'ils ne puissent construire leur jeu. Le résultat fut une équipe jeune qui a atteint la finale de la Ligue des champions et a terminé le championnat d'Angleterre dans les trois premières places pendant trois saisons consécutives, devenant l'un des principaux concurrents pour les titres nationaux et continentaux.

L'autre visage de l'expérience, quand l'énergie a décliné

Mais l'expérience de Tottenham a aussi apporté une leçon importante qui pourrait s'avérer décisive à Manchester United. L'équipe qui avait bâti ses succès sur la vitesse et le pressing intense a commencé à perdre une partie de son éclat à mesure que ses joueurs avançaient en âge et que leur capacité à répéter l'effort physique requis déclinait.

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Faute de renforts adéquats et d'alternatives capables de maintenir le même niveau, le système est devenu moins vivace, et une difficulté évidente est apparue à poursuivre les performances avec la même intensité.

Après cinq années de travail, l'aventure de Pochettino s'est achevée en novembre 2019, sur fond de résultats en baisse et d'érosion des atouts qui avaient fait son succès.

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Cette expérience apparaît comme un avertissement précoce pour le technicien argentin à sa nouvelle étape : l'équipe ne peut pas s'appuyer sur l'enthousiasme et le pressing seuls, à moins de disposer d'une profondeur suffisante dans l'effectif, d'une répartition adéquate de l'effort et d'une capacité à faire tourner les joueurs sans perdre l'équilibre.

À Manchester United, il devra réfléchir à la manière de construire une équipe capable de maintenir son rythme tout au long de la saison, et non de livrer de bons niveaux uniquement sur de courtes périodes.

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Paris Saint-Germain, quand la philosophie recule face aux stars

Avec l'expérience du Paris Saint-Germain, Pochettino a fait face à un défi totalement différent, se retrouvant responsable d'un groupe comptant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, des noms qui imposent des exigences particulières à tout entraîneur.

Ici, l'Argentin a été contraint de reconsidérer certains des principes qui avaient façonné son identité, après avoir compris que demander à tous ses joueurs un pressing constant sans ballon n'était peut-être pas l'option la plus adaptée à un effectif reposant sur des stars offensives dont les caractéristiques ne correspondent pas nécessairement à ce type de travail physique.

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Il s'est davantage appuyé sur un 4-3-3, tirant profit des capacités offensives d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes aux postes de latéraux, mais il n'a pas réussi à reproduire à Paris l'image qu'il avait l'habitude d'offrir en Angleterre.

Cette période a prouvé que Pochettino n'est pas un entraîneur qui impose ses idées quelles que soient les circonstances, mais qu'il est capable de les ajuster en fonction de la nature des éléments disponibles. Il pourrait avoir besoin de tirer profit de cette flexibilité à nouveau à Old Trafford, où il ne peut pas aborder Manchester United comme une copie du Tottenham qu'il avait construit il y a des années.

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Chelsea, Cole Palmer révèle le potentiel du projet

Pochettino est revenu en Premier League par la porte de Chelsea en 2023, et a commencé par utiliser un 3-4-2-1 dans certains matches, avant de se stabiliser à nouveau sur le 4-2-3-1, le système qui a toujours constitué son choix de prédilection.

Son expérience a été marquée par l'éclatante réussite de Cole Palmer, qui a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives en championnat au cours d'une saison exceptionnelle, confirmant la capacité du technicien argentin à offrir aux joueurs talentueux l'espace adéquat pour exprimer leur potentiel.

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Néanmoins, l'expérience n'a pas été aussi réussie qu'espéré au niveau de l'équipe dans son ensemble, Pochettino ayant eu du mal à ancrer la mentalité qu'il souhaitait, et s'étant plaint publiquement du manque d'engagement et d'effort collectif. En avril de son unique saison, il a insisté sur la nécessité que chaque joueur exige davantage de lui-même et de ses coéquipiers.

Les chiffres révèlent une partie du problème : le Tottenham sous sa direction était l'une des équipes du championnat qui couvrait le plus de distance, tandis que Chelsea a terminé la saison 2023-2024 à la troisième place des équipes ayant le moins couru en distance totale. Ainsi, le problème ne résidait pas dans l'absence d'idées, mais dans la difficulté à les traduire en un comportement collectif durable.

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La sélection américaine, flexibilité tactique et retour au pressing

Lors de sa dernière expérience avec la sélection américaine, Pochettino a continué à développer son approche, et a fait preuve d'une plus grande flexibilité pour composer avec la différence des caractéristiques des joueurs et le peu de temps disponible pour travailler avec eux.

Il a alterné entre une défense à trois et à quatre joueurs, et s'est davantage appuyé sur un 4-3-3 à la Coupe du monde, accordant aux éléments offensifs la liberté de permuter les postes et de s'affranchir d'un respect strict des positions traditionnelles.

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Il n'a pas totalement abandonné le pressing haut, mais l'a réemployé de manière collective et organisée, après avoir réussi à transformer la sélection en un bloc unique se déplaçant avec coordination lors de la perte du ballon.

La moyenne de récupérations du ballon dans les zones adverses a atteint huit par match, l'un des taux les plus élevés du tournoi, et l'équipe a réussi à écarter le Paraguay, l'Australie et la Bosnie-Herzégovine avant d'être éliminée par la Belgique.

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Cette expérience donne un indice important sur l'évolution de Pochettino : il n'est plus l'entraîneur attaché à un système figé, mais est devenu plus disposé à modifier les détails tactiques en fonction de l'adversaire et des joueurs. Et c'est précisément cette flexibilité qui pourrait figurer parmi les armes les plus importantes dont il a besoin à Manchester United.

Manchester United, qui gagnera sa place dans le projet de Pochettino ?

Il n'est pas attendu que Manchester United connaisse un bouleversement tactique immédiat sous la direction de Pochettino, d'autant que Michael Carrick s'est lui aussi appuyé sur un 4-2-3-1, ce qui offre au nouvel entraîneur une base sur laquelle bâtir sans avoir besoin de changer tous les détails dès le départ.

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Mais certains postes pourraient connaître une concurrence différente selon les exigences de son style. En défense, la vitesse de Leny Yoro et sa capacité à couvrir les espaces derrière la ligne avancée pourraient devenir des éléments décisifs, tandis que les caractéristiques physiques de Patrick Dorgu pourraient lui donner un avantage au poste de latéral par rapport à l'expérience de Luke Shaw.

Au milieu, Carlos Baleba semble candidat à jouer un rôle central grâce à ses qualités physiques et à son potentiel dans la récupération du ballon, des caractéristiques qui correspondent aux exigences du pressing et de la reconquête de la possession.

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Dans le dernier tiers du terrain, Bruno Fernandes sera l'une des clés les plus importantes du projet, en raison de sa capacité à créer des occasions et à se déplacer entre les lignes.

Mais la question porte sur sa disposition à assumer des rôles supplémentaires sans ballon, et à avancer depuis le poste de meneur de jeu pour épauler l'attaquant, comme le faisait Dele Alli à Tottenham lors des meilleures périodes de Pochettino.

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L'épreuve la plus difficile, United peut-il supporter le pressing de Pochettino ?

Le plus grand problème qui attend le technicien argentin est peut-être lié à la condition physique plus qu'à tout autre détail tactique.

Manchester United occupe la dix-neuvième place de la Premier League en termes de distances parcourues cette saison, un indicateur qui soulève des interrogations quant à la capacité des joueurs à appliquer le pressing haut avec l'intensité que privilégie leur nouvel entraîneur.

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De plus, la moyenne d'âge élevée de l'effectif de base ne correspond pas tout à fait à un projet reposant sur l'énergie et le mouvement continu, même si Pochettino a l'habitude de donner leur chance aux jeunes talents et de les développer.

Shea Lacey pourrait être l'un des noms capables d'insuffler du sang neuf à l'équipe, mais s'appuyer sur la jeunesse ne sera pas une solution suffisante s'il ne s'accompagne pas d'un développement physique et tactique du reste du groupe.

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En possession, Pochettino pourrait chercher à accroître la vitesse des transitions offensives et des passes directes, reprenant certains traits de ses expériences à Tottenham et à Chelsea, mais le véritable défi restera la récupération du ballon et le pressing organisé.

L'Argentin semble conscient de l'ampleur de la tâche, après avoir affirmé que « si vous ne changez pas, vous mourez ». Une phrase qui résume l'étape qu'il a atteinte en tant qu'entraîneur, mais qui pourrait aussi résumer ce qui l'attend à Old Trafford : son succès ne dépendra pas de la restauration des idées du passé, mais de la création d'une nouvelle version de celles-ci adaptée à la réalité de Manchester United, et qui rende à l'équipe sa personnalité compétitive perdue.