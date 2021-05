"Si Chelsea avait Benzema..."

Un ancien joueur de Chelsea critique le niveau des Blues et aimerait voir Karim Benzema à Londres.

L'ancien gardien de but de Chelsea, Rob Green, estime que Chelea a beaucoup de mal à faire fructifier ses occasions.

Le gardien actuel du club londonien, Edouard Mendy, a été contraint de réaliser plusieurs arrêts importants contre les hommes de Zinedine Zidane en demi-finales de la Ligue des Champions.

En fin de compte, les Blues ont remporté une victoire méritée 2-0 pour atteindre la finale de la C1 contre Manchester City samedi. Alors que Mendy est incertain, avec une blessure mineure avant la finale. Green pense que Tuchel voudra qu'il revienne pour afficher une approche tactique défensive solide à Porto.

"Si c'est un match avec beaucoup de buts, j'aime bien Man City, mais avec moins de buts, alors Chelsea", a déclaré Green à Goal. "Chelsea crée des occasions et j'étais à Villa Park où ils ont perdu 2-1, mais ils ne transforment pas leurs chances. C'est la même chose semaine après semaine.

"Crystal Palace est la seule fois depuis que Tuchel est arrivé où ils ont été assez efficaces. Cela a été d'environ deux buts au maximum ou des victoires 1-0. Ils ont joué face au Real Madrid et si Benzema jouait pour Chelsea, ils auraient gagné par huit buts d'écart".

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas qu'un seul individu. Ce week-end, Mason Mount a raté de belels occasions. S'ils marquent leurs buts, Chelsea peut gagner, mais dans un matchs à six buts, ce serait City."

Green s'est entraîné aux côtés de Kepa lors de la saison 2018-19 à Chelsea et a tissé des liens solides avec le gardien de but le plus cher du monde. Pourtant, il comprend la valeur que Mendy a apportée après avoir réalisé huit matches sans prendre de buts en 11 sorties de Ligue des champions cette saison.

"Mendy a été formidable et lui et Thiago Silva ont beaucoup apporté, ce qui contribue à donner à l'équipe un élément de contrôle dans le match", a-t-il ajouté. «Mendy a une stature dominante et il est positif dans le but, il vient pour tous les ballons et peut dicter le jeu.