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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Seul Cristiano fait mieux : Raphinha égale le record historique de Messi

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
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Le Brésilien en tête du classement des buteurs de la Liga

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Le Brésilien Raphinha a poursuivi son excellente forme avec le Barça, en inscrivant un doublé durant la première période de la rencontre face au Deportivo Alavés, dont la première mi-temps s'est achevée sur l'avantage du club catalan (4-0), ce samedi au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne.

La belle performance de Raphinha intervient à un moment important pour le Barça, qui a abordé la rencontre en quête de retrouver son équilibre, après sa défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) et au Real Madrid (2-1).

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Avec ce doublé, Raphinha a porté son total à 15 buts, après les 11 premiers matchs du championnat d'Espagne cette saison, égalant ainsi la performance de Lionel Messi lors de la saison 2012-2013, et devenant le deuxième meilleur buteur sur les 11 premiers matchs de Liga au cours des 50 dernières années.

Seul le Portugais Cristiano Ronaldo le devance, lui qui avait inscrit 18 buts lors des 11 premiers matchs de la saison 2014-2015.

Raphinha livre des prestations impressionnantes au poste d'avant-centre cette saison, bien qu'il ait l'habitude d'évoluer comme ailier auparavant, après l'échec du Barça à conclure le transfert de la star de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, lors du dernier mercato estival.

Le club catalan a abordé le match face à Alavés dans le but de reprendre la tête du classement, que l'Atlético lui avait ravie d'un point d'avance, après sa victoire plus tôt dans la journée sur la pelouse de Levante (2-0).

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