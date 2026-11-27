Après trois jours de coupes européennes, la Serie A reprend ce week-end avec la 13e journée. Le coup d’envoi sera donné vendredi soir avec le déplacement de Bologne chez Venezia, dernier du classement : Palladino est prêt à relancer Piccoli.
Samedi après-midi, Frosinone reçoit Parme dans un duel entre deux équipes qui viennent de s’incliner 5-1, respectivement face à l’AC Milan et à la Roma.
La Lazio, en tête du classement, se rendra ensuite chez le Torino : Gattuso retrouve Zaccagni, mais pas Tavares, et perd Taylor sur blessure.
Dans la soirée, l’Inter accueillera le Genoa à San Siro, avant de l’affronter de nouveau mardi prochain en Coupe d’Italie.
Dimanche à l’heure du déjeuner, l’Udinese et la Fiorentina, deux équipes en difficulté sur le plan des résultats, s’affronteront avec les deux anciens Zaniolo et Atta face à face.
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Dans l’après-midi, Naples jouera sur le terrain de Sassuolo.
La Roma recevra ensuite Monza, avec Juric qui retrouvera son mentor Gasperini. Puis, dans la soirée, Côme et la Juventus disputeront le choc de la journée.
Lundi, l’Atalanta se déplacera à Lecce, avant que Cagliari et l’AC Milan ne clôturent la journée.
LE PROGRAMME
Vendredi 27 novembre
20 h 45 Venezia-Bologne (Dazn, Now et Sky)
Samedi 28 novembre
15 h Frosinone-Parme (Dazn)
18 h Torino-Lazio (Dazn)
20 h 45 Inter-Genoa (Dazn, Now et Sky)
Dimanche 29 novembre
12 h 30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15 h Sassuolo-Naples (Dazn)
18 h Roma-Monza (Dazn, Now et Sky)
20 h 45 Côme-Juventus (Dazn)
Lundi 30 novembre
18 h 30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20 h 45 Cagliari-AC Milan (Dazn)
TOUTES LES COMPOSITIONS PROBABLES
VENEZIA-BOLOGNE (vendredi à 20 h 45)
VENEZIA (3-5-2) : Stankovic ; Halhal, Moreno, Juan Jesus ; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps ; Adams, Yeboah. Entraîneur : Nicola.
BOLOGNE (3-4-3) : Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane ; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Entraîneur : Palladino.
FROSINONE-PARME (samedi à 15 h)
FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Bobcek. Entraîneur : Alvini.
PARME (3-5-2) : Daffara ; Delprato, Troilo, Ndiaye ; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri ; Elphege, Lontani. Entraîneur : Gilardino.
TORINO-LAZIO (samedi à 18 h)
TORINO (4-4-2) : Perri ; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini ; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani ; Simeone, Adams. Entraîneur : Abate.
LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza ; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru ; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entraîneur : Gattuso.
INTER-GENOA (samedi à 20 h 45)
INTER (3-5-2) : Martinez ; Pavard, Akanji, Carlos Augusto ; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco ; Esposito, Lautaro. Entraîneur : Chivu.
GENOA (3-4-2-1) : Bijlow ; Marcandalli, Otoa, Vasquez ; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson ; Messias, El Shaaawy ; Osmajic. Entraîneur : De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (dimanche à 12 h 30)
UDINESE (3-4-2-1) : Okoye ; Palma, Kabasele, Solet ; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara ; Lovric, Ekkelenkamp ; Zaniolo. Entraîneur : Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario ; Ndour, Fagioli, Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entraîneur : Vanoli.
SASSUOLO-NAPLES (dimanche à 15 h)
SASSUOLO (3-4-3) : Muric ; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car ; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig ; Berardi, Esposito, Laurienté. Entraîneur : D'Aversa.
NAPLES (4-3-3) : Milinkovic-Savic ; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera ; De Bruyne, Gilmour, McTominay ; Politano, Hojlund, Lang. Entraîneur : Allegri.
ROMA-MONZA (dimanche à 18 h)
ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Ghilardi, Ndicka, Hermoso ; Lulli, Cristante, Koné, Wesley ; Dybala, Mora ; Malen. Entraîneur : Gasperini.
MONZA (3-5-1-1) : Tornqvist ; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi ; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas ; Robinson ; Varela. Entraîneur : Juric.
CÔME-JUVENTUS (dimanche à 20 h 45)
CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Chalobah, Valle ; Perrone, Milla ; Da Cunha, NicoPaz, Baturina ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1) : Vicario ; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal ; Douglas Luiz, Koopmeiners ; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani ; Woltemade. Entraîneur : Spalletti.
LECCE-ATALANTA (lundi à 18 h 30)
LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Berisha, Ngom ; N'Dri, Geubbels, Fatah. Entraîneur : Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1) : Sportiello ; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta ; Kessié, Ederson ; Elmas, De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. Entraîneur : Sarri.
CAGLIARI-AC MILAN (lundi à 20 h 45)
CAGLIARI (4-3-2-1) : Caprile ; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert ; Adopo, Deiola, Romano ; Trepy, Maldini ; Nzola. Entraîneur : Pisacane.
AC MILAN (4-3-3) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara ; Rabiot, Jashari, Musah ; Moreira, Ramos, Pulisic. Entraîneur : Amorim.