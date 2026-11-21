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Après la deuxième trêve internationale de la saison, la Serie A reprend ce week-end avec la 12e journée de championnat.

La reprise a lieu samedi après-midi : Côme et la Lazio, en tête du classement, reçoivent respectivement Cagliari et Lecce.

La Roma se déplace ensuite à Parme, avant que Naples ne reçoive le Torino en soirée.

Dimanche à la mi-journée, la Juventus accueille Venise.

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Dans l'après-midi, Bologne et Sassuolo jouent à domicile, respectivement contre l'Udinese et le Genoa. Sur le banc de Sassuolo, D'Aversa fait ses débuts à la place d'Aquilani, limogé.

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Le surprenant Frosinone affronte ensuite l'AC Milan à San Siro, puis l'Inter se rend chez l'Atalanta en soirée. De retour, Lautaro devrait débuter sur le banc.

La journée s'achèvera lundi soir avec le déplacement de la Fiorentina à Monza.

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LE PROGRAMME

SAMEDI

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15 h Côme-Cagliari (Dazn)

15 h Lazio-Lecce (Dazn)

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18 h Parme-Roma (Dazn)

20 h 45 Naples-Torino (Dazn, Sky et Now)

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DIMANCHE

12 h 30 Juventus-Venise (Dazn)

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15 h Bologne-Udinese (Dazn)

15 h Sassuolo-Genoa (Dazn)

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18 h AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky et Now)

20 h 45 Atalanta-Inter (Dazn)

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LUNDI

20 h 45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky et Now)

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TOUTES LES COMPOSITIONS PROBABLES

CÔME-CAGLIARI (samedi à 15 h)

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CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Perrone, Milla ; Da Cunha, Nico Paz, Baturina ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.

CAGLIARI (4-3-2-1) : Caprile ; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert ; Adopo, Deiola, Romano ; Grandu, Maldini ; Mendy. Entraîneur : Pisacane.

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LAZIO-LECCE (samedi à 15 h)

LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza ; Frattesi, Belahyane, Taylor ; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entraîneur : Gattuso.

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LECCE (4-3-3) : Falcone ; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ngom, Maleh ; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entraîneur : Di Francesco.

PARME-ROMA (samedi à 18 h)

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PARME (3-5-2) : Daffara ; Delprato, Troilo, Carboni ; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri ; Elphege, Lontani. Entraîneur : Gilardino.

ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, Cristante, Koné, Wesley ; Dybala, Mora ; Malen. Entraîneur : Gasperini.

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NAPLES-TORINO (samedi à 20 h 45)

NAPLES (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic ; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin ; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola ; Vergara, McTominay ; Hojlund. Entraîneur : Allegri.

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TORINO (3-5-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani ; Simeone, Ché Adams. Entraîneur : Abate.

JUVENTUS-VENISE (dimanche à 12 h 30)

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JUVENTUS (3-4-3) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso ; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Entraîneur : Spalletti.

VENISE (3-5-2) : Stankovic ; Halhal, Moreno, Juan Jesus ; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi ; Akor Adams, Yeboah. Entraîneur : Nicola.

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BOLOGNE-UDINESE (dimanche à 15 h)

BOLOGNE (3-4-3) : Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain ; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Entraîneur : Palladino.

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UDINESE (3-5-2) : Okoye ; Abankwah, Palma, Solet ; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara ; Davis, Zaniolo. Entraîneur : Zanetti.

SASSUOLO-GENOA (dimanche à 15 h)

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SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig ; Thorstvedt, Matic, Sulemana ; Dominguez, Esposito, Laurienté. Entraîneur : D'Aversa.

GENOA (3-4-2-1) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson ; Messias, El Shaarawy ; Osmajic. Entraîneur : De Rossi.

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AC MILAN-FROSINONE (dimanche à 18 h)

AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Diawara, Musah ; Modric, Rabiot ; Moreira, Pulisic, Cisse ; Ramos. Entraîneur : Amorim.

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FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Birligea. Entraîneur : Alvini.

ATALANTA-INTER (dimanche à 20 h 45)

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ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta ; Kessié, Ederson ; Elmas, De Ketelaere, Rowe ; Krstovic. Entraîneur : Sarri.

INTER (3-5-2) : Martinez ; Pavard, Bisseck, Bastoni ; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco ; Esposito, Thuram. Entraîneur : Chivu.

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MONZA-FIORENTINA (lundi à 20 h 45)

MONZA (3-4-2-1) : Tornqvist ; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi ; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas ; Dany Mota, Rpobinson ; Varela. Entraîneur : Juric.

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FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario ; Ndour, Oulai ; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie ; Pellegrino. Entraîneur : Vanoli.