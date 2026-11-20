Après la deuxième trêve internationale de la saison, la Serie A reprend ce week-end avec la 12e journée de championnat.
La reprise s'ouvre samedi après-midi avec Como et la Lazio, en tête du classement, qui reçoivent respectivement Cagliari et Lecce.
La Roma se déplace ensuite à Parme, avant que Naples ne reçoive le Torino dans la soirée.
Dimanche à l'heure du déjeuner, la Juventus accueille Venise.
Dans l'après-midi, Bologne et Sassuolo jouent à domicile, respectivement contre l'Udinese et le Genoa. Sur le banc de Sassuolo, D'Aversa fait ses débuts à la place d'Aquilani, limogé.
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La surprise Frosinone se rend ensuite à San Siro pour affronter l'AC Milan, avant le déplacement de l'Inter chez l'Atalanta dans la soirée. Lautaro, de retour, devrait débuter sur le banc.
La journée s'achève lundi soir avec le déplacement de la Fiorentina à Monza.
LE PROGRAMME
SAMEDI
15 h : Como-Cagliari (Dazn)
15 h : Lazio-Lecce (Dazn)
18 h : Parme-Roma (Dazn)
20 h 45 : Naples-Torino (Dazn, Sky et Now)
DIMANCHE
12 h 30 : Juventus-Venise (Dazn)
15 h : Bologne-Udinese (Dazn)
15 h : Sassuolo-Genoa (Dazn)
18 h : AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky et Now)
20 h 45 : Atalanta-Inter (Dazn)
LUNDI
20 h 45 : Monza-Fiorentina (Dazn, Sky et Now)
LES COMPOSITIONS PROBABLES
COMO-CAGLIARI (samedi à 15 h)
COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Milla, Perrone ; Da Cunha, Nico Paz, Baturina ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1) : Caprile ; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert ; Romano, Deiola, Fazzini ; Adopo, Maldini ; Mendy. Entraîneur : Pisacane.
LAZIO-LECCE (samedi à 15 h)
LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza ; Frattesi, Belahyane, Taylor ; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entraîneur : Gattuso.
LECCE (4-3-3) : Falcone ; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ngom, Maleh ; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entraîneur : Di Francesco.
PARME-ROMA (samedi à 18 h)
PARME (3-5-2) : Daffara ; Delprato, Troilo, Carboni ; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri ; Elphege, Lontani. Entraîneur : Gilardino.
ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, Cristante, Koné, Wesley ; Dybala, Mora ; Malen. Entraîneur : Gasperini.
NAPLES-TORINO (samedi à 20 h 45)
NAPLES (3-5-2) : Milinkovic-Savic ; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin ; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera ; Hojlund, Lang. Entraîneur : Allegri.
TORINO (3-5-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani ; Simeone, Ché Adams. Entraîneur : Abate.
JUVENTUS-VENISE (dimanche à 12 h 30)
JUVENTUS (3-4-3) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal ; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Entraîneur : Spalletti.
VENISE (3-5-2) : Stankovic ; Halhal, Moreno, Juan Jesus ; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi ; Akor Adams, Yeboah. Entraîneur : Nicola.
BOLOGNE-UDINESE (dimanche à 15 h)
BOLOGNE (3-4-3) : Skorupski ; Darmian, Casale, Theate ; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain ; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Entraîneur : Palladino.
UDINESE (3-5-2) : Okoye ; Abankwah, Palma, Solet ; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara ; Davis, Zaniolo. Entraîneur : Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (dimanche à 15 h)
SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig ; Thorstvedt, Matic, Bakola ; Dominguez, Esposito, Laurienté. Entraîneur : D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson ; Messias, El Shaarawy ; Osmajic. Entraîneur : De Rossi.
AC MILAN-FROSINONE (dimanche à 18 h)
AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi ; Musah, Modric ; Pulisic, Rabiot, Moreira ; Ramos. Entraîneur : Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Birligea. Entraîneur : Alvini.
ATALANTA-INTER (dimanche à 20 h 45)
ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta ; Kessié, Ederson ; Zalewski, De Ketelaere, Rowe ; Krstovic. Entraîneur : Sarri.
INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco ; Esposito, Thuram. Entraîneur : Chivu.
MONZA-FIORENTINA (lundi à 20 h 45)
MONZA (3-4-2-1) : Tornqvist ; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi ; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas ; Dany Mota, Rpobinson ; Varela. Entraîneur : Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario ; Ndour, Oulai ; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie ; Pellegrino. Entraîneur : Vanoli.