Serie A - Rolando Maran limogé par Cagliari

L'entraîneur de l'actuel 11ème de Serie A a été démis de ses fonctions ce mardi. L'annonce a été faite via un communiqué officiel.

La nouvelle défaite à domicile face à l' (3-4), dimanche, lui aura été fatale. Deux jours après ce revers, Rolando Maran a en effet été démis de ses fonctions d'entraîneur de , ce mardi, alors que l'équipe sarde n'a plus gagné en championnat depuis près de trois mois.

Onze matches sans victoire pour Cagliari

L'annonce a été faite via un communiqué officiel publié par les pensionnaires de . "Cagliari Calcio annonce qu'il a retiré Rolando Maran de l'entraîneur de l'équipe première. Dans le même temps, la relation de collaboration avec l'entraîneur adjoint Christian Maraner et l'analyste de match Gianluca Maran est terminée. Un grand merci à eux pour la compétence, le sérieux et le professionnalisme dont ils ont fait preuve depuis leur première journée en Sardaigne", peut-on lire.

Rolando Maran n'aura donc pas résisté à la série de onze matches sans victoire qui vient de faire chuter Cagliari de la 4e à la 11e place du classement. Si l'identité de son successeur n'est pas encore connue, il est déjà le 13ème entraîneur de la saison à prendre en . Instabilité.