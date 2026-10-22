Inter - Fiorentina : les détails du match

Serie A - Journée 8 25 oct. 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

L’Inter Milan reçoit l’ACF Fiorentina le dimanche 25 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au stade San Siro, pour la 8e journée de Serie A.

Après l’effort européen, une affiche de Serie A dimanche soir

L’Inter Milan retrouve San Siro pour une affiche dominicale après deux victoires consécutives dans deux compétitions. À la suite d’une remontée mouvementée contre Bologne en Serie A (3–1), l’équipe de Cristian Chivu a arraché mercredi soir une victoire cruciale contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (1–0), grâce à un but de Carlos Augusto en seconde période. La gestion de la fatigue de l’effectif, après cette intense fin de match européen disputée à dix, devient la priorité immédiate face à une Fiorentina de Paolo Vanoli bien reposée, qui se rend en Lombardie avec l’ambition de signer un résultat marquant à l’extérieur.

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Le duel à suivre : Marcus Thuram face à Lucas Martínez Quarta

Un moteur offensif en forme : Marcus Thuram continue de porter l’attaque de l’Inter par sa capacité à aller directement vers le but. Il crée des occasions importantes et a marqué lors de la récente sortie de l’Inter en championnat. Sa complicité dans le jeu avec Ange-Yoan Bonny exige une vigilance constante.

Le patron de la défense : Le défenseur central argentin Lucas Martínez Quarta dirige le bloc défensif de la Fiorentina. Il devra neutraliser les appels en diagonale de Thuram et remporter des duels aériens décisifs dans la surface de réparation.

Analyse tactique et compositions probables

Inter Milan (3-5-2) : Sommer ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3) : De Gea ; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens ; Mandragora, Cataldi, Bove ; Colpani, Kean, Gudmundsson.

La clé du match : L’Inter aborde cette rencontre à domicile en net favori, en s’appuyant sur la domination de son milieu de terrain et les dédoublements de son piston Federico Dimarco. Pour créer la surprise, la Fiorentina devra compter sur le dispositif tactique de Paolo Vanoli afin d’exploiter une éventuelle fatigue persistante de la défense de l’Inter après ses efforts européens en milieu de semaine.

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Actualité des équipes et effectifs

L’Inter est privé de Curtis Jones et de Lautaro Martinez, blessés, ainsi que de John Stones. Chivu devra trouver des solutions en attaque sans son capitaine, même si la victoire 3-1 à Bologne a montré que son effectif dispose de suffisamment de profondeur pour faire face. La composition probable sera précisée à l’approche du coup d’envoi.

La Fiorentina doit elle aussi composer avec des absences : Fabiano Parisi et Arthur Atta sont tous deux indisponibles sur blessure. Vanoli devra se passer d’eux pour tenter de trouver une formule capable de mettre fin à la mauvaise série du club en championnat.

Forme récente

L’Inter compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec 13 buts marqués et neuf encaissés. Sa sortie la plus récente est la victoire 3-1 à Bologne en Serie A, après une défaite 4-3 contre le Club Bruges en Ligue des champions. Avant ce revers européen, l’Inter avait battu Parme 3-0 en championnat et fait match nul 2-2 contre la Roma, montrant une équipe capable aussi bien de victoires riches en buts que de faux pas frustrants.

Les cinq derniers matches de la Fiorentina dressent un tableau plus préoccupant, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 à domicile contre Côme en Serie A, après un revers 2-1 face au Genoa. Durant cette période, elle a battu Venezia 4-2 à l’extérieur et Pise 3-0 en Coupe d’Italie. Un nul 1-1 contre Naples complète cette série, marquée par quelques prestations de qualité mais un manque de régularité.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un nul 1-1, lorsque la Fiorentina a reçu l’Inter en Serie A en mars 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées en Serie A, l’Inter présente le meilleur bilan, notamment grâce à une victoire 3-0 à San Siro en octobre 2025 et à un succès 2-1 à domicile en février 2025. La seule victoire de la Fiorentina dans cette série a été obtenue sur le même score de 3-0, à domicile en février 2025. Une défaite 0-1 au Franchi en janvier 2024 figure également parmi ces résultats. L’Inter a généralement pris le dessus lors des rencontres récentes, même si ces confrontations montrent que la Fiorentina est capable de signer de grands résultats lorsque les circonstances lui sont favorables.