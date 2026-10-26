Martínez Munuera, l'arbitre du Clasico qui a opposé Barcelone à son hôte le Real Madrid au Camp Nou, a dénoncé les supporters du Barça.

Le Real Madrid s'est imposé face à Barcelone dans son antre, sur le score de 2-1, lors du Clasico de la phase aller de la Liga.

Selon le journal « Marca », le Clasico a laissé une image regrettable lorsqu'une partie des supporters de Barcelone, situés dans la zone où les joueurs du Real Madrid célébraient leur deuxième but, ont commencé à lancer des objets sur les joueurs de la Maison Blanche.

L'incident est survenu après le deuxième but du Real Madrid, inscrit par Kylian Mbappé, qui a scellé le match sur le score de 2-1.

Martínez Munuera a écrit dans son rapport : « À la 87e minute, et pendant que l'équipe visiteuse célébrait son but, une bouteille d'eau et une canette de Coca-Cola ont été lancées depuis la tribune nord, occupée en majorité par les supporters de l'équipe locale, comme l'indiquaient clairement leurs vêtements et leurs chants. Aucun des deux objets n'a touché de joueur. »

L'arbitre a précisé qu'il avait fallu déclencher le protocole, et que le match avait été interrompu en raison de cet incident : « Au vu de ces événements, la première phase du protocole de jet d'objets a été déclenchée, et cela a été annoncé via le système de sonorisation interne. »

Et d'ajouter : « En conséquence, le match a été interrompu pendant une minute et vingt secondes. Aucun incident similaire ne s'est produit pendant le reste de la rencontre. »