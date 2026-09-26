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Sera-t-il présent pour le Clasico ? Le Real Madrid publie un communiqué au sujet de Mbappé

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
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LaLiga
Kylian Mbappé
France
Espagne
France

Le Real Madrid a publié, ce samedi soir, un communiqué officiel concernant la blessure de son joueur français Kylian Mbappé.

Le Real a indiqué, via son site officiel : « À la suite des examens auxquels notre joueur Kylian Mbappé a été soumis par les services médicaux du club, une distension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. »

Le club madrilène n'a pas annoncé la durée d'absence de Mbappé sur les terrains, mais le journal AS a affirmé que la période de récupération du joueur français devrait s'étendre de 10 à 12 jours.

Ainsi, l'attaquant français sera en mesure de participer au premier Clásico de la saison face au Barça, prévu le 25 octobre prochain.

L'importance de la période à venir ne se limite pas à l'affrontement contre le rival traditionnel en Liga, car une série de matchs importants attend le club merengue : dans deux semaines, il recevra Villarreal, puis se déplacera à Rome, avant d'accueillir Séville et Leipzig sur sa pelouse.

Kylian Mbappé s'était blessé hier soir, lors de la rencontre entre la Turquie et la France en Ligue des nations de l'UEFA.


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