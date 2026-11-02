Selon ces informations, le Bayern et son directeur du scouting ont convenu « d’un commun accord, après des discussions menées dans un climat de confiance », de mettre fin à leur collaboration le 31 janvier 2027. Le contrat de l’homme de 37 ans devait initialement courir jusqu’à l’été 2027.

Schmadtke avait pris en octobre 2024 la tête du scouting des professionnels et des jeunes du FC Bayern Campus, en tant que responsable du département.

Fils de Jörg Schmadtke, ancien gardien de but et dirigeant en Bundesliga, il était considéré à Munich comme un proche du directeur sportif Max Eberl. Tous deux avaient déjà travaillé ensemble au Borussia Mönchengladbach.

La séparation avec Schmadtke n’a rien de surprenant. Son style de management lui avait valu des critiques en interne.

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Qui pourrait succéder à Nils Schmadtke à la tête du scouting du Bayern ?

« Nils Schmadtke nous a énormément aidés ces deux dernières années dans le domaine du scouting et dans la planification de l’effectif professionnel », déclare Eberl, cité sur le site du FC Bayern. « En tant que directeur du scouting, il a apporté de nombreuses idées nouvelles au département. Je tiens à le remercier pour son excellent travail et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Schmadtke a déclaré que travailler pour le club le plus titré d’Allemagne avait été « une mission particulière et un grand honneur » : « Je suis fier de la manière dont nous avons réorganisé le scouting ces deux dernières années, aussi bien pour les professionnels que pour les jeunes talents du Campus. »

La tâche de trouver un successeur à Schmadtke revient désormais au directeur sportif Christoph Freund et au responsable du Campus Jochen Sauer, qui sont chargés de la formation des jeunes au FC Bayern.

Le nom de Christopher Vivell circule à nouveau dans l’entourage du FCB. L’homme de 39 ans est directeur du scouting de Manchester United et connaît bien Freund, avec qui il a déjà travaillé au Red Bull Salzbourg.