« Sens le ballon ! » : Fabio Silva révèle le conseil en or de son père après son exploit à la 90e minute du Klassiker

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L’attaquant du Borussia Dortmund Fabio Silva a révélé comment les conseils de son père l’avaient aidé à inscrire un but égalisateur spectaculaire à la 89e minute face au Bayern Munich. Silva a décoché une frappe à 90,6 km/h pour préserver l’invincibilité du BVB en Bundesliga à l’Allianz Arena.

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Silva arrache le nul d’une frappe spectaculaire en fin de match

L’attaquant du Borussia Dortmund Fabio Silva a arraché le nul (2-2) face au Bayern Munich à l’Allianz Arena grâce à un but inscrit en fin de match. Mené 2-1 à la 89e minute, le Portugais a récupéré un ballon qui traînait dans la surface de réparation avant de décocher une frappe à 90,6 km/h qui a trompé Jonas Urbig.

Il s’agit du troisième but de Silva en championnat cette saison après huit journées. Il a déjà dépassé son total de la saison précédente.

Sa réalisation permet à Dortmund de rester invaincu et à égalité de points avec le club le plus titré d’Allemagne, avec 18 points chacun.

Les conseils de son père font la différence dans la surface

Après le match, Silva a attribué son instinct de buteur dans la surface aux conseils de son père. « Nous sommes venus ici pour gagner. C’est l’état d’esprit que nous devons avoir cette saison. Nous avons beaucoup de qualités dans notre équipe et nous savons que nous avons une équipe fantastique cette année », a déclaré Silva.

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« Ceux qui débutent et ceux qui entrent en jeu ont toujours un impact. Nous voulons que tout le monde le voie. »

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« Mon père m’a toujours dit que je devais flairer le ballon dans la surface, et j’étais là pour flairer le deuxième ballon. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe », a-t-il ajouté.

Les remplaçants établissent un record inédit en Bundesliga

Le but tardif de Silva a été amené par un autre joueur entré en jeu, Konstantinos Karetsas, illustrant la force de Dortmund sur le banc. Les remplaçants du BVB ont désormais été impliqués dans 13 buts cette saison, avec cinq réalisations et huit passes décisives, un nouveau record en Bundesliga après huit journées.

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De plus, sept des 14 buts de Dortmund cette saison ont été inscrits après la 80e minute.

La contribution de Silva a mis en lumière la profondeur de l’effectif constitué sous la direction de l’entraîneur Niko Kovac.

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L’attaquant portugais veut continuer sur sa lancée

Le but inscrit au moment opportun par Silva donne un élan considérable à Dortmund, qui poursuit sa lutte pour le titre aux côtés du Bayern.

L’attaquant cherchera à prolonger sa belle série de buts lors des prochaines rencontres nationales et européennes.

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Le BVB se tourne désormais vers son prochain match de Bundesliga.