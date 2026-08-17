Barcelone entame une semaine décisive sur le marché des transferts estival, après s'être rapproché de la conclusion des dossiers Rodrigo et João Cancelo, tout en continuant d'attendre la décision finale de l'attaquant argentin Julian Alvarez, qui reste la priorité pour renforcer la ligne offensive.

Le quotidien espagnol Marca a rapporté que la direction de Barcelone a décidé d'accorder une dernière chance à Alvarez pour clarifier sa situation avec l'Atlético Madrid, avant de se tourner vers les alternatives envisagées, soulignant que les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du joueur.

Selon le journal, Barcelone attend la tenue d'une réunion entre Alvarez et Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, afin de tenter de convaincre la direction du club d'accepter de négocier son transfert vers le club blaugrana.

D'après le rapport, Marín avait déjà promis à Alvarez de l'autoriser à partir lors de la période de transferts actuelle s'il manifestait le souhait de vivre une nouvelle expérience, ce que le joueur cherche à concrétiser lors de la réunion attendue.

Marca a précisé que Barcelone ne fera pas trop attendre le joueur, puisqu'il cherche à régler le dossier de l'attaquant cette semaine, que ce soit en finalisant le transfert d'Alvarez ou en le clôturant définitivement pour passer au plan de rechange.

En cas d'échec des négociations, le club catalan dispose de plusieurs options pour renforcer son attaque, notamment Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal, Luis Suárez et Viktor Gyökeres, l'option de s'appuyer sur un faux numéro neuf restant envisageable en l'absence de recrutement d'un nouvel avant-centre.

L'entraîneur Hansi Flick fait confiance à la capacité de plusieurs de ses joueurs à occuper ce poste, comme Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon, tout en suivant la progression de certains jeunes talents qui ont attiré l'attention durant la période de préparation de la nouvelle saison, au premier rang desquels l'Égyptien Hamza Abdelkarim.

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