Selon un expert en arbitrage, Kylian Mbappé n’aurait pas dû obtenir de penalty, malgré le saignement constaté

Invité à analyser la décision arbitrale controversée impliquant Kylian Mbappé, lors de la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Gérone, conclue sur le score de 1-1 vendredi dernier, l’expert en arbitrage Pavel Fernández a défendu sans détour le choix de ne pas accorder de penalty, bien que la star française ait saigné au visage.

L’expert, qui officie également comme analyste arbitral pour « Radio Marca », a commenté l’action : « Au final, c’est un jeu, mais il faut mettre de côté l’image de Mbappé en train de saigner, car cela influence le jugement de l’action. »

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Interrogé par l’animateur sur ce choix, il a justifié : « Si on l’élimine, et très franchement, au vu de tous les ralentis, ce n’est pas pour moi un penalty… Je ne distingue ni geste intentionnel du joueur de Gérone, ni impact évident, juste un léger contact. »

L’ancien arbitre enfonce le clou : « Sans cette image, on pourrait même penser que Mbappé a exagéré sa chute… C’était mon sentiment en direct. »

Interrogé sur la présence d’un contact évident avec le bras, l’ancien arbitre a reconnu : « Au ralenti, en gros plan, les choses paraissent plus nettes… mais en direct, ce n’était pas évident. »

Il conclut : « Sur le moment, j’ai pensé : “Encore Mbappé… qui cherche un nouveau penalty”. Pour moi, ce n’est pas une faute passible de penalty. »